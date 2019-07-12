Признаки рака яичников

На рак яичников приходится не более 4-6 процентов от общего количества злокачественных новообразований у женщин. Однако в большинстве случаев он диагностируется на поздних стадиях, имеет склонность к быстрому росту и метастазированию, а потому является одной из самых частых причин летальных исходов в онкогинекологии.

Больше трети пациенток умирают от рака яичников уже в первый год после постановки диагноза, примерно такой же процент женщин, получающих лечение по поводу этого заболевания, живут от пяти лет и более.

В случае раннего выявления рака яичников шансы на пятилетнюю выживаемость увеличиваются до 90 процентов, вот только вовремя заметить болезнь довольно сложно.

В основном, злокачественное поражение яичников обнаруживается в предклимактерическом и климактерическом возрасте, хотя может встречаться и у более молодых, особенно в случае наследственной формы заболевания.

Что такое рак яичников

Понятие «рак яичника» на самом деле включает в себя целую группу злокачественных опухолей, которые могут поражать как эпителиальную ткань яичников, так и герминативные и стромальные клетки.

Злокачественное поражение яичников может быть первичным, вторичным (развивающимся из серозных, тератоидных или псевдомуцинозных кистом яичников) и метастатическим.

В самом начале болезни опухоль имеет неповрежденную капсулу и не выходит на поверхность органа. На более поздних стадиях происходит вовлечение в процесс матки и маточных труб и его распространение на соседние органы, позже обнаруживаются метастазы в лимфоузлах и органах, расположенных вне брюшной полости.

Причины рака яичников

«Плохая» наследственность обнаруживается у каждой десятой женщины, страдающей этим заболеванием. Вероятность рака яичников выше, если кто-то из близких родственников болел или болеет раком яичников и молочных желез, а также меланомой, злокачественными новообразованиями поджелудочной железы и других органов.

повышение в силу разных причин уровня эстрогенов; продолжительный прием гормональных препаратов для лечения бесплодия, особенно если беременность после них так и не наступила;

длительный (более 10 лет) прием эстрогенов в качестве гормонозаместительной терапии;

ожирение, так как жировая ткань способна переводить андрогены в эстрогены. Данный вид рака считают гормонозависимым, а к факторам, предрасполагающим к его возникновению, рассматривают:

Есть мнение, подтвержденное клиническими исследованиями, что риск возникновения рака яичников тем выше, чем больше овуляций пережила женщина в течение своей жизни, поэтому к факторам риска относят раннее начало менструации и позднее наступление менопаузы, а также бесплодие и аборты.

В то же время частые беременности, длительные периоды лактации и прием комбинированных оральных контрацептивов, подавляющих овуляцию, можно рассматривать как своеобразную «профилактику» рака яичника.

Предрасполагающими факторами также являются курение, неправильное питание (преобладание жирной и белковой пищи и нехватка в рационе клетчатки и витаминов), плохая экология, стрессы, снижение иммунитета, наличие заболеваний репродуктивных органов, в том числе воспалительных, проблемы со щитовидкой.

Считается также, что несколько повышают риск заработать рак яичников использование талька в области промежности и нерегулярная половая жизнь. Впрочем, влияние данных факторов до конца не изучено.

Признаки рака яичников

Рак яичников считают весьма коварным заболеванием, ведь хоть как-то проявлять себя он начинает далеко не на первых стадиях, а когда опухоль выходит за пределы яичника, да и симптомы болезни носят неспецифический характер и какое-то время вполне могут быть приняты за признаки не самых опасных и весьма распространенных заболеваний.

Обратить на себя внимание может несколько подросший живот (он может увеличиваться не только за счет самой опухоли, но и в результате скопления жидкости). Поводом для скорейшего визита к врачу должны стать любые необычные кровотечения из влагалища, например, между менструациями и после наступления климакса.

Болевые ощущения при раке яичников бывают различной локализации. Так, женщина может чувствовать ощущение давления в области таза, тянущие боли внизу живота, схожие с теми, которые часто беспокоят перед или во время менструации, или же боли в области спины. Из-за давления опухоли на окружающие органы могут появиться запоры и дизурические расстройства.

По мере развития опухоли появляются такие симптомы как потеря аппетита, тошнота, метеоризм, слабость, утомляемость, незначительный подъем температуры. Важно понимать, что далеко не всегда и даже не так часто подобные симптомы говорят о таком тяжелом заболевании как рак, но и игнорировать их нельзя.

Иногда у молодых пациенток первым проявлением болезни становится острый болевой симптом, спровоцированный прорывом капсулы опухоли или перекрутом ее ножки.

При определенной разновидности этой патологии наблюдается преждевременное половое созревание или же возобновление циклических кровотечений в менопаузе, в другом случае, наоборот, меняется фигура, уменьшается объем груди и прекращается менструация.

На поздних стадиях к проявлениям болезни добавляется сердечная и дыхательная недостаточность, тромбозы. Метастазы этого вида онкологии обычно обнаруживаются в легких, костях и печени.

Диагностика и лечение

Даже при регулярном осмотре у опытного гинеколога и проведении УЗИ определить опухоль в самом начале ее развития практически невозможно. При трансвагинальном УЗИ обычно новообразования обнаруживают, когда они достигают примерно двух сантиметров.

Анализ крови на белок СА-125 помогает заподозрить рак яичников, однако «плохой» результат может указывать и на другие заболевания, например, эндометриоз, а «хороший» — не гарантирует на 100 процентов отсутствие рака.

Врач может счесть необходимым провести и другие анализы на онкомаркеры, а также КТ брюшной полости и малого таза с контрастированием, пункцию заднего свода влагалища и диагностическую лапароскопию.

Для исключения поражения других органов проводят маммографию, рентген желудка и легких, цистоскопию, колоноскопию и ряд других исследований.

Прогноз и тактика лечения зависит от вида опухоли, стадии заболевания и общего состояния пациентки. Основные методы лечения: оперативное вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию нередко комбинируют.

Во время операции чаще всего удаляют оба яичника, зачастую вместе с маткой и сальником. Нередко удалять приходится и ближайшие лимфоузлы.

В схему лечения пациенток с мутацией гена BRCA также вводят PARP-ингибиторы. Также в настоящий момент изучается возможность применения при раке яичников иммунотерапии.

Профилактика рака яичников

К профилактическим мероприятиям можно отнести исключение факторов риска, в том числе, своевременное лечение предраковых заболеваний.

Также очень важно раз в год посещать гинеколога и выполнять все рекомендованные диагностические мероприятия.