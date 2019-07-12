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У женщины в ноге завелся червь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
У женщины в Малайзии в ноге завелся паразит после прогулки по пляжу.
Nurul Ezzatul в Facebook
Нурул Эззатул Акма разместила фото и рассказала в своих соцсетях, что обнаружила у себя на ноге подозрительные морщины, после того, как отдохнула с семьей на пляже.
Женщина обсудила это со своей массажисткой, которая предположила, что у нее проблемы с нервными окончаниями. Однако затем Акма разместила снимок в Сети, где ей подсказали, что возможно, в ноге завелся червь.
Врачи подтвердили опасения испуганной женщины, выяснив, что у нее анкилостома — паразитический червь, обитающий влажной среде, загрязненной фекалиями. По мнению специалистов, червь попал в ногу во время того, как женщина гуляла босиком по пляжу.
Врачи выписали женщине таблетки, которые должны уничтожить паразита. И только на третий день после их приема Акма перестала чувствовать неприятные шевеления в ноге.
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