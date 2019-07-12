У женщины в ноге завелся червь

У женщины в Малайзии в ноге завелся паразит после прогулки по пляжу.

Nurul Ezzatul в Facebook

Нурул Эззатул Акма разместила фото и рассказала в своих соцсетях, что обнаружила у себя на ноге подозрительные морщины, после того, как отдохнула с семьей на пляже.

Женщина обсудила это со своей массажисткой, которая предположила, что у нее проблемы с нервными окончаниями. Однако затем Акма разместила снимок в Сети, где ей подсказали, что возможно, в ноге завелся червь.

Врачи подтвердили опасения испуганной женщины, выяснив, что у нее анкилостома — паразитический червь, обитающий влажной среде, загрязненной фекалиями. По мнению специалистов, червь попал в ногу во время того, как женщина гуляла босиком по пляжу.

Врачи выписали женщине таблетки, которые должны уничтожить паразита. И только на третий день после их приема Акма перестала чувствовать неприятные шевеления в ноге.