Отказ от прививки для гриппа обернулся для девушки параличом

23-летняя Морган Уильямс заразилась гриппом через несколько дней после того, как отказалась сделать прививку от гриппа на работе.

Уроженка Техаса, Морган работала на Гавайях, когда ее сразил грипп с температурой больше 40 градусов.

Незадолго до болезни Морган Уильямс отказалась сделать прививку от гриппа вместе со своими коллегами, однако не думала, что это обернется для нее практически трагедией. Когда Морган уже готова была закрывать больничный, когда внезапно ощутила ужасную боль в тазу и ногах. Как выяснилось, в качестве реакции на грипп у нее развился тяжелый аутоиммунный синдром Гийена — Барре, редкое состояние, в котором страдают ткани и нервная система. У девушки начали отниматься конечности.

В конце концов у меня отнялась половина лица, паралич поднялся выше пупка, парализовало руки и ноги,

— цитирует Морган Mediadrumworld. Страшная мигрень мешала Морган дышать, она использовала кислородную подушку.

После госпитализации Морган Уильямс понемногу восстанавливается, хотя паралич еще не полностью отступил. Ей пришлось бороться с посттравматическим синдромом, депрессией, ночным кошмарами.

WMJ.RU

В Instagram она делится деталями тяжелой дороги к выздоровлению — показывает, как занимается йогой и наслаждается жизнью, как силы возвращаются к ней. Сейчас Уильямс призывает людей не принимать здоровье как нечто само собой разумеющееся — в частности, больше узнавать о прививках у своих терапевтов.