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Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Как отмечается, мужчина прожил с половиной мозга более 60 лет.
Кроме того, отсутствие одного полушария не мешало ему вести обычную жизнь: он получил высшее образование, отслужил в армии, а также завел семью, не зная о своей особенности.
Уточняется, что мужчина был доставлен в больницу из-за транзисторной ишемической атаки, у него были проблемы с подвижностью руки и ноги.
Когда ему сделали компьютерную томографию, то обнаружили, что у него всего половина мозга — вместо левого полушария на снимке была черная "дыра".
Однако вскоре мужчина поправились, и его выписали из больницы.
Ранее сообщалось, что ученые разгадали главную тайну человеческого мозга.
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Болезни и лекарства , Новости
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