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«Тихий инфаркт» оборачивается остановкой сердца 

ИД «Собеседник» 32 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Большинство случаев смерти от острой сердечной недостаточности связаны с предшествующими «тихими инфарктами».
Острая сердечная недостаточность — такой диагноз чаще всего ставится в свидетельстве о смерти после внезапной остановки сердца. Статистика показывает, что это причина смерти номер один у людей, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот теперь ученые выяснили, что более 42% умерших от острой сердечной недостаточности ранее имели так называемые «тихие инфаркты».
«Тихими» называют инфаркты, которые произошли без ведома самого пациента, то есть не проявляя себя какими-либо характерными симптомами. При этом они оставляют характерные рубцы на сердце, а сама жертва «тихого инфаркта» не получает необходимого лечения. Аутопсия нескольких тысяч человек, которые умерли от острой сердечной недостаточности, показала, что более чем у 42% из них имелись признаки ранее прошедших тихих инфарктов.
Напомним, что инфаркты и острая сердечная недостаточность значительно отличаются между собой. Инфаркт возникает в случае нарушения кровоснабжения сердца в случае блокады артерии, когда начинает отмирать мышечная ткань. Внезапная остановка сердца, вызванная острой сердечной недостаточностью, характеризуется нарушением электрической активности главной мышцы нашего тела, после чего следует потеря дыхания и сознания.
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