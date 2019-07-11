Названы три признака серьезных проблем с печенью

Врачи обратили внимание на три признака, которые свидетельствуют о разрушении печени. Об этом сообщил «Царьград».

Первым симптомом является астеновегетативный синдром, чьи признаки схожи с началом простуды — упадок сил, температура и усталость. Второй — диспептический симптом, который характеризуется расстройством желудка, плохим аппетитом и изменением состояния кожи. Третий и последний — геморрагический синдром. Он включает в себя внезапную потерю веса, сильную отечность в ногах и кровотечение из носа.