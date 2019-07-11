Ссадина, заноза, рана, порез: первая помощь при бытовых травмах

Активный летний отдых немыслим без ссадин, царапин, а то и более серьезных травм.

Как отличить безобидную травму от той, которая требует немедленного вмешательства врача?

О том, как выбрать правильную тактику, рассказывает Елена Никифорова , врач-педиатр, медицинский эксперт лаборатории ЛабКвест.

Ссадины, царапины, синяки — нормальный этап развития любого ребенка, и лето на даче полно опасностей не только для очень активных малышей. Часто незначительные повреждения кожи являются действительно пустяком и не требуют специального медицинского вмешательства. Достаточно простой обработки антисептиком, и можно больше не вспоминать: как говорится, «до свадьбы заживет».

Но не всегда бытовые травмы настолько безобидны. В зависимости от характера раны и ее глубины необходимо принять меры для предотвращения развития инфекции.

Ссадины и царапины обычно не сопровождаются значительным кровотечением и заживают достаточно быстро. Неглубокие порезы острыми предметами необходимо очистить от грязи (промыть проточной водой) и обработать антисептиком (хлоргексидином, перекисью водорода или бактерицидной мазью «Банеоцин»).

Мелкие занозы можно вытащить пинцетом, а после продезинфицировать место попадания. Если же заноза попала глубоко, лучше обратиться к врачу, а не пробовать народные методы.

Глубокие порезы, сопровождающиеся обильным и продолжительным кровотечением, могут свидетельствовать о повреждении сосудов или даже сухожилий.

Это опасная травма, с ней нужно обязательно обратиться в ближайший травмпункт.

Также обратиться к врачу стоит в случае так называемой колотой раны, полученной в результате травмирования гвоздем или от укуса животного. Такие раны опасны тем, что могут привести к заражению столбняком в результате попадания в рану спор Clostridiumtetani, которые обитают в окружающей среде, особенно в почве и фекалиях животных и людей.

Столбняк — смертельно опасное инфекционное заболевание, болезнь развивается в течение 14 дней. Симптомы столбняка обычно проявляются уже на 7-10 день после травмы: тянущие боли в области раны, раздражительность, утомляемость, головные боли. Чуть позже появляются бессонница, чувство страха, судороги.

Единственным средством профилактики столбняка является прививка, эффективность которой составляет 95-100%.

Обычно она входит в коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину у детей от 3-х месяцев до 3-х лет. Сейчас есть и российские, и зарубежные вакцины.

Например, курс первичной иммунизации вакциной АКДС (против коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В) состоит из трех доз вакцины, которые получает ребенок согласно Национальному календарю профилактических прививок в 3, 4 и 5 месяцев жизни; ревакцинацию проводят в 18 месяцев.

Для детей от 4-х лет ревакцинацию от столбняка можно проводить вакциной «Адасель».

Если ваш ребенок получил серьезную травму, а в рану попали посторонние предметы, и при этом он не был привит вообще, вероятно, ему понадобится противостолбнячная сыворотка. Результат лечения зависит от того, как быстро вы обратились к специалисту и начали лечение.

Помните, что своевременная обработка раны антисептиком не может предотвратить заражение, если споры столбняка уже попали в организм.