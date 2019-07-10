Почему колу считали лекарством

Один из самых популярных напитков во всем мире, «Кока-кола», придуман офицером американской Армии конфедератов Джоном Ститом Пембертоном в мае 1886 года.

Конечно, секрет успеха таился в уникальном рецепте напитка. Так, в его состав входили три части листьев коки на одну часть орехов тропического дерева колы. При этом еще в 1859 году из этих самых листьев коки был выделен наркотик, названный вскоре кокаином.

Интересно, что получившийся напиток запатентовали «от расстройств нервной системы». Все потому, что в те годы, кокаин добавляли в напитки, используя как средство для расслабления и тонуса. Вещество тогда не было запрещено, а о его вредных свойствах еще не знали.

Кроме того, создатель напитка утверждал, что кола лечит от импотенции и ее можно использовать как безобидную замену морфию, от которого он и сам был зависим.

Так, «Кока-колу» начали продавать через автомат в крупнейшей аптеке в городе. Однако за первый год продаж выручка составила всего 50 долларов, а производство напитка было убыточным. Но популярность колы росла, и к 1902 году она стала самым знаменитым напитком в США.

А вот в конце 1890-х годов общество обернулось против кокаина и вспомнила о составе «Кока-колы». Поэтому в 1903 году в издании «New York Tribune» появился разгромный материал, в котором утверждалось, что «напившиеся ею негры из трущоб начали нападать на белых».

Только после этого в напиток стали добавлять не свежие, а выжатые листья коки, из которых был «вымыт» весь кокаин.