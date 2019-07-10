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Как понять, что у вас проблемы с почками 

Рамблер 3 часа назад
Почки играют ведущую роль в выделительной системе человека, и перебои в работе этих органов могут стать фатальными для здоровья в целом. Почки не только вырабатывают мочу, но и круглосуточно выводят излишки жидкости и токсических веществ. Кроме того, они отвечают за кислотно-щелочной баланс и вырабатывают гормоны, влияющие на артериальное давление, количество кальция и витамина D в организме.
При этом первичные признаки хронической болезни почек сложно заметить до тех пор, пока симптомы не станут совсем острыми. Поэтому на следующие признаки нужно обратить пристальное внимание:
  • отсутствие аппетита,
  • тошнота и рвота,
  • одышка,
  • чувство холода и усталость,
  • высокое артериальное давление,
  • снижение выработки мочи,
  • отеки лица и конечностей,
  • бессонница.
Своевременно обнаружить почечную недостаточность поможет анализ крови, который покажет уровень азота мочевины и креатинина, а также скорость фильтрации. Поэтому нельзя игнорировать вышеперечисленные симптомы, особенно если они проявляются в комплексе.
Кроме назначенного врачом лечения, поможет и отказ от вредных привычек — курения, переедания, чрезмерного употребления соли.
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Болезни и лекарства , Видео
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