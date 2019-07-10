Как понять, что у вас проблемы с почками

Почки играют ведущую роль в выделительной системе человека, и перебои в работе этих органов могут стать фатальными для здоровья в целом. Почки не только вырабатывают мочу, но и круглосуточно выводят излишки жидкости и токсических веществ. Кроме того, они отвечают за кислотно-щелочной баланс и вырабатывают гормоны, влияющие на артериальное давление, количество кальция и витамина D в организме.

При этом первичные признаки хронической болезни почек сложно заметить до тех пор, пока симптомы не станут совсем острыми. Поэтому на следующие признаки нужно обратить пристальное внимание:

отсутствие аппетита,

тошнота и рвота,

одышка,

чувство холода и усталость,

высокое артериальное давление,

снижение выработки мочи,

отеки лица и конечностей,

бессонница.

Своевременно обнаружить почечную недостаточность поможет анализ крови, который покажет уровень азота мочевины и креатинина, а также скорость фильтрации. Поэтому нельзя игнорировать вышеперечисленные симптомы, особенно если они проявляются в комплексе.

Кроме назначенного врачом лечения, поможет и отказ от вредных привычек — курения, переедания, чрезмерного употребления соли.