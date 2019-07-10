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3 признака разрушения вашей печени 

СОК.медиа 3 часа назад
Здоровое состояние печени является залогом полноценной жизни и хорошего настроения. Она располагается в правой части брюшной полости и отвечает за обмен веществ.
Сегодня около 30% взрослого населения планеты страдают от болезней печени. Самыми частыми считаются циррозы, гепатиты и фиброзы.
Чтобы избежать страшных последствий, к которым могут привести проблемы с печенью, надо знать основные признаки заболеваний.

Астеновегетативный синдром

Состоит из комплекса симптомов, которые схожи с проявлением простуды. У человека появляется слабость. Он быстро утомляется без особых на это причин. Иногда повышается температура тела до 39 градусов.
Повреждение печени затрагивает нервную систему. Человек становится сильно раздражительным. Его постоянно беспокоят головные боли.
Он начинает капризничать, как маленький ребенок, и немного странно себя вести.

Диспептический синдром

На следующей стадии заболевания печени пропадает аппетит. Человек ощущает вздутие живота и тяжесть в правом подреберье. У него появляется тошнота и рвота. Его беспокоит постоянная отрыжка и горечь во рту.
К этим признакам может добавиться ноющая боль с правой стороны. Из-за постепенного разрушения печени запоры будут чередоваться с расстройствами желудка.
Иногда проблемы с печенью сопровождаются бледностью кожи или проявлением желтизны. Может возникнуть сильный зуд и появиться признаки аллергии.

Геморрагический синдром

Печень является главным органом, который синтезирует белки в организме, включая те, что отвечают за свертываемость крови.
По мере развития болезней печени развивается геморрагический комплекс симптомов. У человека начинают кровоточить десна, и бежать кровь из носа. На коже могут без причины образоваться синяки. По телу появится сыпь из-за точечных подкожных кровоизлияний.
В уже запущенных случаях возникают кишечные и желудочные кровотечения.
Человек постепенно теряет в весе, вплоть до истощения. При этом у него начинает сильно расти живот. На ногах появляются отеки. Из-за нехватки белка в организме лицо также отекает. Накопление токсинов приводит к энцефалопатии.
Если вы заметили у себя приведенные признаки, немедленно обратитесь к врачу. На ранних стадиях заболевания печени успешно лечатся.
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Болезни и лекарства , Видео
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