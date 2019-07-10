Мужчина поверил интернет-советам и чуть не умер

Студент-медик Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал в соцсетях, а также в интервью австралийскому изданию The Australian, что несколько лет назад чуть не умер, попытавшись применить для лечения своего заболевания советы из интернета. Нихил, который проживает в пригороде австралийского Сиднея, был диагностирован с лейкемией, когда ему было 17 лет. Его шансы выжить оценивались как 1 к 10. В какой-то момент он попытался лечиться с помощью интернет-советов — в Сети уверяли, что при лейкемии помогает сода и некие "супервитамины". В результате мужчина чуть не умер. Сейчас он достиг ремиссии благодаря эффективному лечению по всем правилам медицинской науки и планирует вести блог об опасностях альтернативной медицины и интернет-"врачей".