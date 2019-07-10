Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина поверил интернет-советам и чуть не умер 

Рамблер 7 часов назад
Студент-медик Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал в соцсетях, а также в интервью австралийскому изданию The Australian, что несколько лет назад чуть не умер, попытавшись применить для лечения своего заболевания советы из интернета. Нихил, который проживает в пригороде австралийского Сиднея, был диагностирован с лейкемией, когда ему было 17 лет. Его шансы выжить оценивались как 1 к 10. В какой-то момент он попытался лечиться с помощью интернет-советов — в Сети уверяли, что при лейкемии помогает сода и некие "супервитамины". В результате мужчина чуть не умер. Сейчас он достиг ремиссии благодаря эффективному лечению по всем правилам медицинской науки и планирует вести блог об опасностях альтернативной медицины и интернет-"врачей".
Эта история напоминает о том, как в России не так давно была разоблачена инстаграм-"врач" Елена Корнилова, на чью инстаграм-страницу было подписано более 260 тыс. человек. Женщина, чьи дипломы оказались фальшивкой, давала советы по лечению самых разнообразных болезней, а также по ведению беременности. В реальности целью Корниловой была реклама БАДов, продаваемых в онлайн-магазинах по ее коду, за что она получала комиссию.
Комментарии4
Болезни и лекарства , Видео , Елена Корнилова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких местах в теле человека могут расти зубы
Почему мы не различаем людей других рас
Почему колу считали лекарством1
Как понять, что у вас проблемы с почками
О каких заболеваниях может говорить частая зевота2
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
04:07
Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
Болезни и лекарства
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
02:00
Почему немеют руки
Наука
09:33
Как найти рецепт долголетия
Наука ЗОЖ
03:18
Как проходить диспансеризацию
Новости ЗОЖ
00:24
Каких болезней опасаются иностранцы в России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
02:53
В России будут лечить радиацией
Наука Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение