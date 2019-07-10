Мужчина поверил интернет-советам и чуть не умер 

Студент-медик Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал в соцсетях, а также в интервью австралийскому изданию The Australian, что несколько лет назад чуть не умер, попытавшись применить для лечения своего заболевания советы из интернета. Нихил, который проживает в пригороде австралийского Сиднея, был диагностирован с лейкемией, когда ему было 17 лет. Его шансы выжить оценивались как 1 к 10. В какой-то момент он попытался лечиться с помощью интернет-советов — в Сети уверяли, что при лейкемии помогает сода и некие "супервитамины". В результате мужчина чуть не умер. Сейчас он достиг ремиссии благодаря эффективному лечению по всем правилам медицинской науки и планирует вести блог об опасностях альтернативной медицины и интернет-"врачей".
Эта история напоминает о том, как в России не так давно была разоблачена инстаграм-"врач" Елена Корнилова, на чью инстаграм-страницу было подписано более 260 тыс. человек. Женщина, чьи дипломы оказались фальшивкой, давала советы по лечению самых разнообразных болезней, а также по ведению беременности. В реальности целью Корниловой была реклама БАДов, продаваемых в онлайн-магазинах по ее коду, за что она получала комиссию.