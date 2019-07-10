Стало известно, зачем россияне вызывают «скорую помощь»

В 2018-м в России было совершено 43,9 млн выездов бригад "Скорой помощи". Из них в 31,5 млн случаев вызовы поступили по причине внезапных заболеваний и острых состояний. На втором месте были вызовы из-за травм и отравлений — 3,8 млн Третьей по частоте причиной вызова бригады оказалась медицинская эвакуация — 3,6 млн случаев. Из-за родов и патологии беременности врачи неслись на помощь всего в 552 тыс. случаев.