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Стало известно, зачем россияне вызывают «скорую помощь» 

Рамблер 8 часов назад
В 2018-м в России было совершено 43,9 млн выездов бригад "Скорой помощи". Из них в 31,5 млн случаев вызовы поступили по причине внезапных заболеваний и острых состояний. На втором месте были вызовы из-за травм и отравлений — 3,8 млн Третьей по частоте причиной вызова бригады оказалась медицинская эвакуация — 3,6 млн случаев. Из-за родов и патологии беременности врачи неслись на помощь всего в 552 тыс. случаев.
Результаты анализа работы скорой медицинской помощи в России в 2018 году были опубликованы специалистами ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве.
Болезни и лекарства , Видео , Минздрав РФ
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