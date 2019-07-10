Россияне начали экономить на лекарствах

Фармацевтический рынок — один из самых устойчивых. Однако в текущем году эксперты отмечают, что траты россиян на лекарства сократились. Так, с января по май 2019 года российские граждане купили на 3,7% меньше лекарств, чем в аналогичный период прошлого года. Прирост выручки аптек тоже сократился и составил 1,2% против 4-10% в предыдущие годы. Сильнее всего сократились расходы на лекарства для заболеваний кожи — почти на миллиард рублей (970 млн рублей) по сравнению с 2018 годом. Также россияне стали покупать меньше противомикробных средств для системного использования и препаратов для лечения заболеваний респираторной системы.