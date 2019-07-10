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Россияне начали экономить на лекарствах 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Фармацевтический рынок — один из самых устойчивых. Однако в текущем году эксперты отмечают, что траты россиян на лекарства сократились. Так, с января по май 2019 года российские граждане купили на 3,7% меньше лекарств, чем в аналогичный период прошлого года. Прирост выручки аптек тоже сократился и составил 1,2% против 4-10% в предыдущие годы. Сильнее всего сократились расходы на лекарства для заболеваний кожи — почти на миллиард рублей (970 млн рублей) по сравнению с 2018 годом. Также россияне стали покупать меньше противомикробных средств для системного использования и препаратов для лечения заболеваний респираторной системы.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал эти данные, сказав, что снижение трат вызвано попыткой сэкономить на фоне падения реальных доходов. К концу года он ожидает дальнейшего сокращения рынка лекарств — до 1-2% в натуральном выражении.
Болезни и лекарства , Сергей Шуляк
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