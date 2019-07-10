Из-за опухоли мозга женщина разучилась улыбаться

Как сообщает dailymail, Забрина Редфорд с детства ощущала головные боли, боль в шее и правом ухе. Только когда ей исполнился 21 год, врачи обнаружили доброкачественную опухоль размером с мяч для гольфа, которая образовалась, когда ей было всего девять лет.

«Это был декабрь 1999 года, мне диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга. Нашему младшему сыну было всего девять месяцев. Это был такой удар. Я ведь еще так молода, у меня маленький ребенок».

Из-за труднодоступности, врачи не могли удалить опухоль и долго ломали голову как же лечить пациентку. Пока друг Забрины не нашел нейрохирурга, который рекомендовал пройти революционную терапию — гамма-нож. В марте 2001 года и в июне 2004 Забрина пережила процедуру.

«Мы с мужем весь следующий год искали альтернативу операции, делали лучевую терапию. А потом, друг нашей семьи нашел профессора Линдквиста, который работал с новым видом лечения — гамма -нож. Дважды я прошла эту процедуру. Но мои походы в больницу не прекращались: МРТ, КТ, ЛЮТ-сканирование — все это помогало контролировать опухоль и казалось бы все хорошо».

Следующие 13 лет Забрина жила спокойной жизнью

«Я продолжала вести привычной образ жизни, опухоль не причиняла никаких проблем. Я занималась фитнесом, йогой, плаванием, даже танцами на шесте».

Однако незадолго до 40-летия у женщины снова начала болеть правая часть лица.

«В ноябре 2017 года, у меня снова начало болеть ухо и появилась сильная боль в правом боку. Мое лицо начало меняться. Я подозревала, что все это из-за опухоли и окружающих ее нервов, мне назначили лечение, но от него стало только хуже. Меня направили к ЛОРу, но он не смог помочь. В феврале 2019 года боль стала почти невыносимой, мышцы на правой стороне лица стали совсем слабыми. Меня направили к неврологу. вот он то и обнаружил в моем ухе мертвую кость и ушную инфекцию. В результате лучевой терапии, которую я перенесла много лет назад, кровеносные сосуды были повреждены и кость начала отмирать. И вот спустя столько лет меня начал беспокоить остеорадионекроз».

«Первого марта мне сделали операцию. Удалили мертвую кость и убрали инфекцию. На следующий день, придя в себя, девушка не смогла улыбнуться. Ей сказали, что ее лицевые нервы "отключились", в результате чего, одна часть ее лица оказалась парализованной».

Последняя операция

«Мне только исполнилось 40, два красивых и умных сына, любимый муж. И в один момент все просто изменилось. 17 июня прошлого года мне удалили опухоль и восстановили лицо. Через две недели после операции я наконец-то смогла немного улыбнуться. Это было невероятное облегчение».