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Что надо знать об эпидемии туберкулеза в России 

Рамблер 3 часа назад
В России продолжается эпидемия туберкулеза, и хотя в последние два года в ситуации наблюдается некоторое улучшение, количество впервые выявленных больных ежегодно все равно исчисляется десятками тысяч.
По данным ВОЗ, в России из каждых 100 тыс. граждан 86 больны туберкулезом. Из этих 86 больных большую часть (60 человек) составляют мужчины и 26 — женщины. Уровень смертности от туберкулеза (исключая больных, имеющих также ВИЧ) — 7,3/100 000 населения.
Больше всего болеют люди трудоспособного возраста от 25-34 лет (женщины) и от 35 до 44 лет (мужчины), как видно из приведенной ниже картинки с данными ВОЗ по России за 2017 год.
ВОЗ
Данные по туберкулезу за 2018 год, согласно ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России, таковы: впервые зарегистрированы с туберкулезом в 2018 году были 65234 (для сравнения, в 2017 год — 70861 человека).
Как уберечь себя от туберкулеза? Туберкулез передается тем же путем, что и респираторные вирусы — воздушно-капельным. Заболеет человек после контакта с больным или нет, зависит от формы туберкулеза — открытой или закрытой, от того, насколько тесным был контакт и состояния организма. В зоне риска — пожилые, ослабленные, дети и подростки. В России около 90% процентов людей инфицированы туберкулезом. Болеет им менее 1%.
Многие замечали, что туристы из Азии ходят в России в марлевых масках и часто моют руки. Это потому, что они пытаются уберечь себя от туберкулеза. Частое мытье рук, питание, богатое белком и общее укрепление организма — то, что помогает не заболеть туберкулезом.
Симптомы
Туберкулез — болезнь коварная. На ранних стадиях все, что человек может отмечать — это чуть большую утомляемость. Потом постоянная усталость растет. Немного — до 37-37,2С — повышается температура. Если ко всему этому добавилось непроходящее покашливание, велика вероятность, что вы запустили заболевание и надо бежать к врачу.
Комментарии11
Болезни и лекарства , Видео , Минздрав РФ , ВОЗ
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