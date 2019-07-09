Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каких российских болезней боятся иностранцы 

Рамблер 3 часа назад
В силу холодного климата в России нет многих эндемических заболеваний, которые ежегодно уносят сотни жизней в тропическом поясе планеты, однако иностранным туристам врачи за границей все равно часто советуют делать прививки перед поездкой в нашу страну. Список прививок варьируется. На сайте ВОЗ рекомендации по наличию прививок для России таковы:
"В связи с общей экономической ситуацией по всей России, — говорится в обращении, — существует значительный дефицит вакцин для борьбы с такими болезнями, как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и коклюш. Это привело к ухудшению риска для местного населения и возможности того, что путешественники могут оказаться уязвимыми. "

Список прививок для России от ВОЗ

1. Обязательные прививки для всех путешественников

— Полиомиелит
— Столбняк
— Гепатит А — Брюшной тиф

2. Необязательные прививки

— Клещевой энцефалит
— Бешенство
— Гепатит В — Холера
— Коклюш
Иностранных туристов также предупреждают о высоком уровне ВИЧ-инфицированности среди россиян и продолжающейся эпидемии туберкулеза.
Комментарии2
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о возможных эпидемиях3
Как понять, что у вас глисты2
Что надо знать об эпидемии туберкулеза в России11
Пациентка умерла в гинекологическом кресле
Зачем пить ликер из чеснока
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
03:18
Как проходить диспансеризацию
Новости ЗОЖ
00:24
Каких болезней опасаются иностранцы в России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
02:53
В России будут лечить радиацией
Наука Новости
01:19
Ученые впервые удалили ВИЧ из организма
Болезни и лекарства
04:07
Как быстро избавиться от зубной боли
Народная медицина
02:57
Как избавиться от проблем со зрением за неделю
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение