Каких болезней опасаются иностранцы в России

Каких российских болезней боятся иностранцы

В силу холодного климата в России нет многих эндемических заболеваний, которые ежегодно уносят сотни жизней в тропическом поясе планеты, однако иностранным туристам врачи за границей все равно часто советуют делать прививки перед поездкой в нашу страну. Список прививок варьируется. На сайте ВОЗ рекомендации по наличию прививок для России таковы:

"В связи с общей экономической ситуацией по всей России, — говорится в обращении, — существует значительный дефицит вакцин для борьбы с такими болезнями, как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и коклюш. Это привело к ухудшению риска для местного населения и возможности того, что путешественники могут оказаться уязвимыми. "

Список прививок для России от ВОЗ

1. Обязательные прививки для всех путешественников

— Полиомиелит

— Столбняк

— Гепатит А — Брюшной тиф 2. Необязательные прививки

— Клещевой энцефалит

— Бешенство

— Гепатит В — Холера

— Коклюш

Иностранных туристов также предупреждают о высоком уровне ВИЧ-инфицированности среди россиян и продолжающейся эпидемии туберкулеза.