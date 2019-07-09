Магазинные продукты могут стать причиной аутизма

Развитие мозга плода может зависеть от употребления обработанной пищи во время беременности. Такую связь обнаружили ученые из университета Центральной Флориды.

Ранее считалось, что главная причина развития аутизма — генетика, однако специалисты выяснили, что микробиом кишечника становится «посредником» в формировании аутизма.

Для того, чтобы это проверить ученые направили на стволовые клетки чрезмерно высокие уровни пропионовой кислоты, которая используется в качестве ароматизатора и пищевого консерванта в обработанных продуктах и полуфабрикатах.

Выяснилось, что кислота уменьшает выработку нейронов и увеличивает концентрацию глиальных клеток.

Это нарушает связь между нейронами и приводит к воспалением. Подобные отклонения наблюдаются у людей с аутизмом.

Поэтому врачи подчеркивают, что употребление обработанных продуктов во время беременности увеличивает количество пропионовой кислоты в организме матери, а вместе с ней и ребенка.