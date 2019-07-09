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Магазинные продукты могут стать причиной аутизма 

Рамблер 1 час назад
Развитие мозга плода может зависеть от употребления обработанной пищи во время беременности. Такую связь обнаружили ученые из университета Центральной Флориды.
Ранее считалось, что главная причина развития аутизма — генетика, однако специалисты выяснили, что микробиом кишечника становится «посредником» в формировании аутизма.
Для того, чтобы это проверить ученые направили на стволовые клетки чрезмерно высокие уровни пропионовой кислоты, которая используется в качестве ароматизатора и пищевого консерванта в обработанных продуктах и полуфабрикатах.
Выяснилось, что кислота уменьшает выработку нейронов и увеличивает концентрацию глиальных клеток.
Это нарушает связь между нейронами и приводит к воспалением. Подобные отклонения наблюдаются у людей с аутизмом.
Поэтому врачи подчеркивают, что употребление обработанных продуктов во время беременности увеличивает количество пропионовой кислоты в организме матери, а вместе с ней и ребенка.
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Болезни и лекарства , Видео
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