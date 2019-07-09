Продукты из супермаркета могут стать причиной аутизма

Ученые установили связь между употреблением обработанной пищи во время беременности и нарушениями в развитии мозга плода.

Специалисты из университета Центральной Флориды стали ближе на шаг к пониманию причин расстройств аутистического спектра, пишет MedicalNewsToday.

В настоящее время распространенность аутизма на подъеме. Точные причины развития недуга до сих пор не установлены, многие исследователи полагают, что главный фактор — генетический.

Однако недавно эксперты выдвинули гипотезу, что микробиом кишечника является «посредником» в формировании аутизма. Чтобы проверить это суждение, специалисты подвергли нервные стволовые клетки аномально высоким уровням пропионовой кислоты.

Производители часто используют такую кислоту в качестве пищевого консерванта и ароматизатора для упакованных и обработанных продуктов. Оказалось, она сокращает выработку нейронов и повышает концентрацию глиальных клеток.

Чрезмерное накопление глиальных структур приводит к воспалениям и нарушает связь между нейронами, основная функция которых — передача информации другим клеткам. Повреждение таких молекулярных путей обычно провоцирует поведение, которое наблюдается у людей с аутизмом.

Эксперты подчеркивают: употребление обработанных пищевых продуктов во время беременности увеличивает уровень пропионовой кислоты в кишечнике женщины, и впоследствии она может перейти к плоду.