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Продукты из супермаркета могут стать причиной аутизма 

Yellmed 2 часа назад
Фото: pixabay
Ученые установили связь между употреблением обработанной пищи во время беременности и нарушениями в развитии мозга плода.
Специалисты из университета Центральной Флориды стали ближе на шаг к пониманию причин расстройств аутистического спектра, пишет MedicalNewsToday.
В настоящее время распространенность аутизма на подъеме. Точные причины развития недуга до сих пор не установлены, многие исследователи полагают, что главный фактор — генетический.
Однако недавно эксперты выдвинули гипотезу, что микробиом кишечника является «посредником» в формировании аутизма. Чтобы проверить это суждение, специалисты подвергли нервные стволовые клетки аномально высоким уровням пропионовой кислоты.
Производители часто используют такую кислоту в качестве пищевого консерванта и ароматизатора для упакованных и обработанных продуктов. Оказалось, она сокращает выработку нейронов и повышает концентрацию глиальных клеток.
Чрезмерное накопление глиальных структур приводит к воспалениям и нарушает связь между нейронами, основная функция которых — передача информации другим клеткам. Повреждение таких молекулярных путей обычно провоцирует поведение, которое наблюдается у людей с аутизмом.
Эксперты подчеркивают: употребление обработанных пищевых продуктов во время беременности увеличивает уровень пропионовой кислоты в кишечнике женщины, и впоследствии она может перейти к плоду.
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Болезни и лекарства , Новости
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