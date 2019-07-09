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Опасный курорт: болезни, которые россияне привозят с отдыха 

express-novosti.ru 14 часов назад
Поговорим про болезнях, которые можно подцепить на популярных курортах. Возможно, для кого-то это станет своеобразной инструкцией, которая позволит вернуться домой не только живым, но и здоровым.

Тунис: бешенство

В этой североафриканской стране очень много летучих мышей, которые частенько кусают всё и всех, кто попадается на их пути. Укус — это само по себе не особо больно. Но в стране тысячи этих «тварей» заражены бешенством.

Египет: тиф

Из-за особенностей климата и не слишком большой чистоплотности рыночных торговцев, продукты, которые покупаются на местных базарах, портятся буквально за пару-тройку часов. Есть их — большой риск подхватить тиф.

Турция: гепатит А и дизентерия

Отравиться в этой стране фруктами и овощами — вообще плёвое дело. И отпуск будет испорчен, и здоровье подорвано. А вот купание в бассейне, за которым владельцы не особенно следят, забывая менять воду, может принести беду куда большую. Подхватить гепатит А — это уже не неделю с животом проваляться.

Индия: амёбный энцефалит и шистосомоз

Эта страна с её красивейшими пляжами — один сплошной источник заразы. Можно поесть даже хорошо промытых фруктов или овощей, и подцепить амёбный энцефалит. А выпив воды из какого-нибудь открытого источника или просто искупавшись в пресном озере или реке, можно лично познакомиться с шистосомозом.

Азия, Африка, Мексика: малярия, лихорадка денге, вирус Зика

В вышеназванных странах все эти болезни переносят миллиарды москитов, от которых порой просто нет спасения. Особенно опасные болезни типа лихорадки денге и вируса Зика можно подхватить в Центральной части Африки и юго-восточной Азии.

ОАЭ: лептоспироз и верблюжий грипп

Лептоспирозом на отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах можно заболеть, банально не помыв руки перед едой. Второе заболевание туристы подхватывают после популярного среди приезжих катания на верблюдах.

Куба и Кипр: опасные паразиты

Во время принятия пищи, прогулки босиком по пляжу или валяния на песке туристы, конечно, не замечают, как различного рода глисты и гельминты проникают в их организм, в том числе, через кожу.

Южная Америка: жёлтая лихорадка и кишечные расстройства

Лихорадка — главная головная боль этого континента. Её переносят как комары, так и заболевшие люди. Эта болезнь сегодня лечится, хотя всё равно каждый пятый подхвативший лихорадку умирает. Так что, перед поездкой в Бразилию или Перу лучше всё-таки привиться.

Европа: сальмонеллёз и клещевой энцефалит

Сальмонелла живуча в еде и пище и далеко не всегда гибнет при приготовлении какого-либо блюда. Особенно большой риск заразиться в южной части континента. А клещ чаще всего кусает в лесных краях северной Европы, в том числе, в Скандинавии.

Весь мир: венерические заболевания

Эти болезни не разделяются географически. Если забыть о благоразумии и осторожности, подцепить «заразу» можно в любой точке земного шара. Но чаще всего гонорею и даже ВИЧ россияне привозят из разных экзотических стран южной и юго-восточной Азии.
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Болезни и лекарства , Видео
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