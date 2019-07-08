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Ученые сообщили, что простуда может излечить рак 

Рамблер 2 часа назад
Ученые обнаружили, что один из распространенных штаммов простуды, вирус Коксаки, может справляться с онкологией мочевого пузыря. Такой вывод сделали исследователи из Суррейского университета и Королевской больницы округа Суррей. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Clinical Cancer Research.
В эксперименте, который длился семь дней, участвовали 15 человек. Организм каждого из них отреагировал на вирус Коксаки. У 13 пациентов вирус значительно уменьшил количество опухолевых клеток. Одного из пациентов вирус полностью излечил от рака. По данным экспертов, когда в мочевом пузыре появляется воспаление, которое вызвано простудой, туда устремляются все иммунные клетки. Они начинают бороться не только с воспалением, но и с опухолью. В самих тканях опухолевых тканях мочевого пузыря иммунных клеток нет, иначе бы иммунитет сам бы поборол заболевание. Терапия, проведенная в качестве эксперимента, не вызывает серьезных побочных эффектов.
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