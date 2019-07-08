Обязательно ли удалять зуб с кистой

Киста зуба — это полое образование, в котором сосредоточена воспалительная жидкость. Таким образом организм пытается изолировать инфекцию и не допустить ее распространения. Киста крайне опасна и может стать причиной ряда серьезных осложнений. Многие пациенты, услышав диагноз, готовятся к самому худшему — удалению зуба, но такие опасения далеко не всегда оказываются оправданы.

Причины образования кисты зуба

Основная причина ее образования — одонтогенная (зубная) инфекция, то есть она нередко является осложнением запущенного кариеса и его осложнений. Реже причинами образования кисты зуба становятся:

травматические поражения; осложнения периодонтита и периостита; неправильное распределение жевательной нагрузки; затрудненное прорезывание зубов (киста прорезывания).

В группе риска оказываются пациенты с несанированной полостью рта, а также с ослабленной иммунной защитой.

Какие бывают кисты?

Классификация кист весьма обширна и разнообразна, но чаще всего пользуются той, что указывает на основную причину ее появления:

Радикулярная

Самый распространенный вид, образуется в верхней трети зубного ряда, а ее образованию предшествует гранулема. При отсутствии воспаления и обострения какие-либо симптомы отсутствуют.

Резидуальная

Формируется при ошибках во время удаления зуба, когда верхушка корня осталась в лунке или же в зоне отсутствующего зуба была сформирована гранулема в силу разных причин.

Кератокиста

Она же первичная, примордальная — чаще формируется в области премоляров и моляров нижней челюсти. При ее формировании высок риск рецидивов, причинами служат нарушения развития зубочелюстной системы.

Киста прорезывания

Образуется при затрудненном прорезывании зубов как у детей, так и взрослых. Выглядят такие кисты как гематомы на поверхности десен. Во многих случаях лечение не требуется, излечение происходит самостоятельно.

Фолликулярная

Образуется, когда зуб не может прорезаться, из-за давления формируется киста, которая распространяется вокруг зуба. Осложнения опасны и способны влиять на состояние соседних зубов.

Характерные симптомы

Киста зуба — весьма коварное заболевание, ведь пока она растет и развивается, какие-либо признаки отсутствуют. Существующие симптомы часто остаются без внимания, например, изменение цвета зуба, болезненные ощущения, усиливающиеся во время приема пищи и жевательного давления.

ноющая и постоянная боль;

отек десны, его распространение на лицо;

увеличение лимфоузлов, их болезненность;

повышение температуры тела;

головная боль и даже симптомы гайморита, если киста образовалась в области жевательных зубов верхней челюсти;

ухудшение общего самочувствия. Постепенно появляются и другие симптомы, но это уже говорит о том, что киста достигла больших размеров. К ним относятся:

Игнорировать такие симптомы нельзя, иначе заболевание может выйти из-под контроля и привести к серьезным осложнениям. Возможно, именно по этим причинам многие пациенты уверены, что зуб необходимо удалить. Конечно, посетить стоматолога-хирурга придется обязательно, но в большинстве случаев зуб удается спасти.

Какое лечение предлагают стоматологи?

Сохранить зуб возможно, но лечение крайне сложное и длительное. В некоторых недобросовестных клиниках врачи просто «откачивают» гной из кисты. Таким образом удается купировать симптомы, а на рентгенограмме киста значительно уменьшается в размерах, буквально исчезает. Но примерно через полгода снова возникает, достигает прежнего размера и даже может становиться больше. Главное в консервативном лечении кисты — грамотное лечение корневых каналов и полное удаление пораженного дентина.

Зубосохраняющие операции

Невозможно провести зубосохраняющие операции только при формировании кисты на поверхности третьих моляров — зубов мудрости. В этом случае лечение исключительно радикальное. В остальных ситуациях стоматологи проводят лечение. Удаление — крайняя мера. Зубосохраняющие операции могут проводиться несколькими способами:

Цистотомия

Операция проводится в случае, если киста достигла больших размеров. Стоматолог удаляет ту ее часть, что не соприкасается с сосудами. После в освободившееся пространство устанавливается обтуратор — специальное приспособление, которое препятствующее сращению кости. Постепенно оставшиеся «островки» срастаются с эпителиальной тканью, меняется сама структура кости.

Гемисекция

Более сложная операция, при которой происходит удаление кисты, одного из корней и даже части коронковой части. Логично предположить, что такое лечение проводиться только на многокорневых зубах. Для восстановления анатомической целостности зуба проводится ортопедическое лечение, подбираемое индивидуально. Стоит отметить, что такая методика считается устаревшей, опасной и весьма травматичной.

Цистэктомия

Это самая современнная и наименее травматичная операция, позволяющая удалить новообразование полностью и не затронуть здоровые ткани. Первый этап лечения — обследование, врачу нужно точно понимать, где именно расположено новообразование. После стоматолог создает «окно», через которое будет проводиться лечение.

При помощи специальных инструментов удаляется киста, оценивается состояние окружающей ткани, вводятся лекарственные препараты. Уже через несколько недель на месте удаленной кисты образуется костная ткань. Продолжительность операции зависит от размера кисты, структурных особенностей кости и в среднем продолжается 15-40 минут.

Лазерное лечение

У лазерного лечения есть одно весомое преимущество — эффективная обработка зоны от инфекции. Но и есть минусы, в частности, высокая стоимость. Кроме того, пациенты отмечают, что такое лечение сопровождается весьма неприятными запахами: у особо чувствительных людей это может спровоцировать приступ рвоты и осложнить процесс лечения.

Если лечение отсутствует: возможные последствия

Киста — образование, которое медленно образуется и также медленно развивается. Однако со временем она разрушит инфицированный зуб и спровоцирует разрушение соседних зубов. Благодаря некоторым исследованиям удалось установить: длительно существующая киста и вовсе может переродиться в злокачественное образование.