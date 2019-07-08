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Какие болезни обнаружили у людей старше сорока лет? 

Аргументы Недели 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Врачи рассказали, что у внешне здоровых людей старше сорока лет в среднем есть пять проблем со здоровьем. Неполадки в организме могут быть не заметны, поскольку ещё не проявили себя в полной мере.
Учёные из Австралии проверили состояние здоровья более 500 человек. Каждый доброволец был активным и внешне здоровым и не имел жалоб на своё самочувствие. В ходе медосмотра выяснилось, что «каждый участник имеет в среднем пять проблем со здоровьем, пока не развитых в полной мере». В их число вошли проблемы с памятью, повышенное артериальное давление, ухудшение слуха, когнитивные нарушения и плохая физическая подготовка, передаёт Мир24. Врачи отмечают, что в 40 лет многие проблемы со здоровьем могут поддаваться лечению.
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