Органы, без которых человек может выжить

Хотя человек не может отрастить себе хвост, как ящерица (у него и хвоста-то нет!) или жить, будучи перерубленным на две половинки, как дождевой червяк, наш вид тоже отличается изрядной жизнеспособностью. Причем во многом эта жизнеспособность связана с нашим главным преимуществом — способностью к мышлению и научным изобретениям. Благодаря развитию науки человек может прожить без таких органов, как:

Селезенка

Этот орган часто удаляют после травм живота, полученных в результате драки или падения. Селезенка почти незащищена: она расположена близко к ребрам за тонким слоем тканей. Иногда одного удара хватает, чтобы произошло внутреннее кровотечение. Функции селезенки после ее удаления принимает на себя печень с "помощью" расположенных по всему телу лимфоидных тканей.

Желудок

В процессе хирургической операции по удалению желудка пищевод соединяют напрямую с тонким кишечником. Это сложно, требует длительного процесса восстановления и строгой диеты, но в принципе такие люди вполне могут потом жить и нормально питаться

Репродуктивные органы

Удаление яичников и матки абсолютно не влияет на продолжительность жизни женщин. Продолжительность мужской жизни удаление обеих тестикул может даже увеличить, согласно ряду исследований.

Желчный пузырь

Десятки тысяч успешных операций по удалению желчного пузыря производятся ежегодно. Функции удаленного органа опять же частично берет на себя печень. Берегите печень!

Толстый кишечник

Этот орган занимается всасыванием воды и электролитов и накоплением фекальной массы. Если применять специальную диету, после удаления толстого кишечника возможна полная реабилитация

Аппендикс

Ученые все еще спорят, зачем этот орган вообще нужен в организме. Одно время было модно удалять его в превентивных целях — чтобы не воспалился в какой-нибудь дальней командировке на крайний север. Жизнь без аппендикса ничуть не хуже жизни с ним.

Почка

Человек может жить без одной из почек практически так же, как и с двумя. Только не надо ее перегружать.