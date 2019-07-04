Неожиданные проблемы с печенью: что поможет, а что нет

Одним из важнейших органов человеческого организма, роль которого невозможно недооценивать, является печень. Какие задачи она выполняет, как понять, что работает не в полную силу, можно ли помочь себе самостоятельно и когда нужно бегом бежать к доктору? Рассказывает Medical Note.

Основные задачи печени

Название этого органа происходит от слова «печь», и действительно — он является своеобразной грелкой. Его температура немного выше, чем в подмышечной впадине или во рту (куда традиционно помещается градусник). Поэтому одной из задач печени является поддержание оптимальной температуры тела.

Но помимо этого существует еще несколько функций.

Многие знают о том, что печень — важный орган, осуществляющий обезвреживание токсинов. В ней вырабатываются различные ферменты, принимающие участие в метаболизме большого количества химических веществ.

На примере этанола: она синтезирует алкогольдегидрогеназу, которая трансформирует этиловый спирт в безобидные соединения (углекислый газ, вода и др.) Отсутствие этого фермента приводит к тому, что человек не переносит спиртные напитки, пьянеет от пробки, как говорят в народе.

Все те пищевые продукты, что человек употребляет в пищу, расщепляются и с током крови попадают именно в печень, где подвергаются дальнейшей переработке. Это же касается большинства лекарств.

Печень — важнейший борец с аллергией. Она расщепляет крупные белковые молекулы на более мелкие, и на них не возникает бурной реакции гиперчувствительности.

Помимо этого, печень сама вырабатывает необходимые соединения и витамины: холестерин, фосфолипиды, желчные кислоты, билирубин, инсулиноподобный фактор роста. В ней находится достаточно большой объем крови, который при необходимости выбрасывается в периферический кровоток.

Что угрожает здоровью печени?

Учитывая тот объем работы, который выполняет этот орган, можно сделать вывод о том, что жизнь без него невозможна, и заболевания печени серьезно сказываются на состоянии организма.

Однако печень уникальна еще и тем, что обладает высокой способностью к регенерации. Если провоцирующий фактор перестает разрушать ее, она быстро восстанавливается и снова начинает в полную силу выполнять свои функции.

Этим объясняется тот факт, что первые признаки токсического гепатита и цирроза развиваются у людей, злоупотребляющих спиртным, спустя годы, а то и десятки лет жизни с пагубной привычкой.

Правда, и кроме спиртного есть множество других провоцирующих факторов — гепатотоксичные лекарства (обезболивающие, антибиотики и др.), наличие камней в желчном пузыре, пристрастие к жирной, жареной, копченой пище, различные пищевые добавки, усилители вкуса, стабилизаторы и прочие соединения, которые вводят в пищевые продукты для улучшения их качеств.

И даже если придерживаться здорового образа жизни и заботиться о печени, это не является гарантией безопасности: существует такая форма заболевания, как аутоиммунный гепатит, который возникает при чрезмерной активности иммунитета против собственных клеток.

К тому же в нашей стране проживает около 8 миллионов больных гепатитом С и этой инфекцией можно заразиться где угодно: в тату-салоне, во время маникюра, эпиляции и даже в больнице.

Гепатиты А и В не теряют своей актуальности, несмотря на то, что они несколько поутихли в последние годы.

Как заподозрить болезни печени

Печень — терпеливый и выносливый орган, способный переработать множество токсичных соединений, которые люди употребляют с пищей и напитками. Однако приходит момент, когда ее регенераторные свойства начинают снижаться, и тогда она перестает работать в полную силу.

Перечень заболеваний печени не такой длинный — гепатит, цирроз, фиброз, гепатоз, рак, гемангиомы, кисты и паразитарные поражения. При этом существует несколько видов гепатита, каждый из которых имеет свои особенности.

Если говорить в общем, то основными симптомами, позволяющими заподозрить патологии печени, являются следующие:

кожа приобретает желтушный оттенок, особенно хорошо он виден на кожных складках; белки глаз также становятся желтоватыми; появляется интенсивный кожный зуд; стул может быть нормальным, а может стать очень светлым; моча становится очень темной; на коже появляются сосудистые звездочки; живот становится больше за счет увеличенной печени.

Не при каждой болезни у больного выявляют сразу все эти симптомы, равно как и отсутствие их не гарантирует отсутствие патологии.

Что делать, если есть подозрения на патологию печени

Конечно, самым правильным ответом на этот вопрос, является — идти к врачу. Однако не всегда это возможно. К тому же максимально информативной его консультация будет тогда, когда больной предварительно пройдет определенные исследования и во время беседы покажет ему их результаты. Среди них следующие:

общий анализ крови и мочи, анализ кала; биохимический анализ на общий и прямой билирубин, общий белок, щелочную фосфатазу, ЛДГ, фибриноген; ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы; кровь на маркеры к гепатитам В и С, ВИЧ-инфекции.

Это тот необходимый минимум, который поможет получить достаточно точное представление о состоянии органа. На основании их врач в 90% случаев сможет поставить диагноз. В неясных случаях он направит на компьютерную томографию печени и прочие необходимые методы.

Какие лекарства используют

Вирусные гепатиты лечат при помощи специальных противовирусных средств, аутоиммунные формы — c помощью препаратов, угнетающих активность иммунитета. При наличии желчно —каменной болезни поднимается вопрос об оперативном удалении желчного пузыря.

Гепатопротекторы — это препараты, которые заявлены, как средства, помогающие нормализовать обменные процессы в печени, улучшить ее регенераторные свойства. К ним относится несколько групп, широко знакомых жителям нашей страны:

фосфолипиды (Эссенциале, Эссливер и др.); ингибиторы перекисного окисления (Октолипен, Тиогамма, Берлитион и др.); препараты желчных кислот (Урсосан, Урсофальк, Эксхол и др.); растительные препараты (Аллохол, Хофитол, Карсил и др.).

Все они за небольшим исключением являются рецептурными, то есть продаются только после врачебного осмотра и обследования.

В нашей стране они крайне популярны, в то время, как в Европе и Америке и ним относятся очень холодно: там вообще отсутствует такая группа препаратов, как гепатопротекторы. Многие из них на Западе продаются в виде биодобавок к пище, так как в качестве лекарственных средств их не допустили к продаже.

Можно ли самостоятельно помочь своей печени длительно оставаться здоровой и работоспособной? Да, просто не мешать ей. Не разрушать ее алкоголем, никотином и сомнительного качества пищевыми продуктами.

При приеме лекарств, оказывающих токсическое действие на печень, быть внимательными. Она ответит благодарностью и подарит долгие годы здоровой и счастливой жизни.

Коварный гепатит С

Среди всех болезней печени существует одна, которая отличается особенным коварством течения. Это гепатит С, который врачи еще называют «ласковым убийцей». В мире более 150 миллионов человек инфицированы вирусом, вызывающим это заболевание.

Распространяется возбудитель так же, как и вирус иммунодефицита человека, поэтому нередко у больных выявляют сразу две эти инфекции. Передается он через кровь, изначально это заболевание было особенно распространено в среде наркоманов и гомосексуалистов.

Однако сейчас заразиться можно где угодно: в кабинете маникюра, педикюра, шугаринга, тату-салоне или кабинете перманентного макияжа. С момента инфицирования до появления первых симптомов может пройти несколько лет.

Долгие годы человек может не знать, что уже давно болен, забыл, что когда-то у него была сомнительная связь или однажды пробовал инъекционный наркотик.

Первые симптомы неспецифичны: слабость, недомогание, небольшая лихорадка, тяжесть в правом подреберье, снижение памяти. Многие живут с этим годами и обращаются к доктору уже тогда, когда заболевание переходит в стадию цирроза, процесс разрушения печеночной ткани становится необратимым.

Чаще всего гепатит С выявляют при прохождении медицинского обследования при устройстве на работу или при постановке на учет по беременности, при попытке сдать кровь в качестве донора, то есть совершенно случайно.

Как лечат гепатит С

Положительным моментом является то, что у каждого пятого человека отмечается спонтанное выздоровление. Однако остальным необходимо лечение, ведь без него вирус постепенно разрушает печень, приводя к появлению цирроза, рака, печеночной недостаточности.

Перед стартом терапии доктор обязательно должен установить генотип возбудителя заболевания, ведь каждый вариант предполагает свой особенный курс.

Первыми препаратами, которые применяли для лечения гематита С, были интерфероны. Они давали небольшой процент излечения (от 40 до 70% в зависимости от типа вируса), имели множество побочных эффектов, но это был единственный выход для больных.

Комбинации интерферонов и рибавирина в течение 12-72 недель широко применялись до 2011 года, однако с тех пор в лечении этого недуга наступил новый этап.

Появились новые препараты — софосбуфир, боцепревир, телапревир, симепревир.

Однако они тоже были достаточно токсичны, требовали трехкратного приема. Поэтому на смену или в добавление к ним пришли дасабувир, асунапревир, даклатасвир, нарлапревир и др.

Учитывая, что иногда человеку необходимо принимать несколько лекарств сразу и это очень неудобно, стали выпускать комбинированные формы, что значительно облегчило жизнь больных.

В настоящее время при благоприятном течении и хорошем ответе на терапию есть возможность полностью излечиться от гепатита С за 2-3 месяца, что еще 10 лет назад казалось просто фантастикой (люди проходили лечение в течение 8-12 месяцев).

Однако это индивидуально и зависит от множества параметров — генотипа возбудителя, стажа болезни, состояния организма, наличия фиброза печеночной ткани и др.

Народные методы против гепатита С Иногда при постановке такого диагноза люди теряются, не хотят принять его и отвергают достижения современной медицины. Некоторые считают, что препараты настолько токсичны, что сами по себе угрожают здоровью и жизни, по этой причине отказываются их пить.

Есть даже особое модное течение, диссидентство, приверженцы которого отрицают вирус гепатита С (и ВИЧ), считают, что лекарства распространяют исключительно для наживы фармацевтических компаний или с целью проведения опытов на пациентах. Эти люди стараются справиться с болезнью народными методами, пытаются применять травы, настои, отвары, биодобавки, гомеопатию для улучшения иммунитета, мешками пьют гепатопротекторы.

Однако эффективность лечения противовирусными препаратами напрямую зависит от того, как быстро оно будет начато. Если в печени развился процесс фиброза, то вероятность благоприятного исхода сводится практически к нулю.

Поэтому при постановке такого диагноза необходимо как можно скорее обратиться за помощью к врачу-инфекционисту и начать прием препаратов. Тем более, что теперь есть возможность полностью излечиться от этого недуга и забыть о нем, как о страшном сне.

К сожалению, в отличие от гепатита А и В, против гепатита С не существует надежной защиты в виде вакцины. И единственным эффективным методом профилактики является здравый разум и инстинкт самосохранения: избегание приема любых наркотиков (не только инъекционных), защищенные половые контакты с ненадежными партнерами, проведение любых косметических процедур в заслуживающих доверия салонах.

Не нужно стесняться просить мастера показать его медицинскую книжку: хорошему специалисту нечего скрывать. От этого зависит только ваше здоровье.

Периодический контроль крови на содержание антител к гепатиту С позволит выявить заболевание на максимально ранней стадии и своевременно начать лечение.