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Сонный паралич: что о нем нужно знать и как побороть приступ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Нет ничего страшнее, чем проснуться и понять, что ты не можешь и пальцем пошевелить. В буквальном смысле. К сожалению, сонный паралич — явление отнюдь не редкое, поэтому определенно стоит знать, что это такое, чем он опасен и как вести себя в случае приступа.

Симптомы

Сам по себе сонный паралич длится недолго, но воспоминания о нем могут навевать ужас на протяжении долгих лет. Как же его распознать? Обычно медики выделяют три главных признака: человек внезапно слышит, как открывается дверь, и в комнате кто-то ходит (даже если там никого нет), он чувствует давление на грудь и даже удушье, а еще испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом.

Кто подвержен сонному параличу?

Сонный паралич хотя бы раз в жизни испытывают до 50% населения вне зависимости от пола и возраста. Среди них 5% переживают это состояние регулярно. Но помимо этого существуют некоторые факторы, увеличивающий риск возникновения сонного паралича. А именно: нарколепсия, депривация сна и психические расстройства.

Опасно ли это?

Как утверждают медики, паралич — это чувство несоответствия между мозгом и телом во время перехода от быстрого сна. Организм, не понимая, что происходит, пытается защитить своего хозяина и парализует все тело, чтобы он не мог навредить себе. Если приступ уже случился, от него никак нельзя избавиться. Важно лишь помнить, что длится он несколько минут, и не поддаваться панике.
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