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Мужчина умер в больнице в ожидании врачей 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Мужчина умер в одной из больниц подмосковного города Подольска, не дождавшись врачей. "Скорая" привезла 58-летнего Игоря Власкина в приемное отделение медицинского учреждения с инсультом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В сообщении уточняется, что врач приемного отделения должна была вызвать реаниматолога, но этого не было сделано. Медики со "скорой" пытались реанимировать пациента, но у него остановилось сердце. В больнице отказались комментировать произошедшее. Заместитель главврача медицинской организации заявила, что у них все хорошо.
По факту сообщений о смерти мужчины комиссия Министерства здравоохранения по Московской области выясняет обстоятельства его смерти. Об этом сообщили "РИА Новости" в ведомстве. В Подольской больнице сейчас работает специальная комиссия Минздрава.
Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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