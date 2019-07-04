Мужчина умер в больнице в ожидании врачей

Мужчина умер в одной из больниц подмосковного города Подольска, не дождавшись врачей. "Скорая" привезла 58-летнего Игоря Власкина в приемное отделение медицинского учреждения с инсультом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В сообщении уточняется, что врач приемного отделения должна была вызвать реаниматолога, но этого не было сделано. Медики со "скорой" пытались реанимировать пациента, но у него остановилось сердце. В больнице отказались комментировать произошедшее. Заместитель главврача медицинской организации заявила, что у них все хорошо.