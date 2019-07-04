Когда выпустят лекарство от инсульта

В подмосковном Пущино разработан препарат, который, возможно, позволит людям, перенесшим инсульт, быстрее восстанавливаться. В медикаменте есть противовоспалительные компоненты, благодаря которым новые клетки образуются активнее и заменяют пострадавшие при инсульте. Есть у лекарства и профилактическое свойство. Опыты на крысах показали, что введение препарата до приступа готовит организм к возможным повреждениям.