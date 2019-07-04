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Искусственная кома и удаление конечностей — так врачи спасли женщине жизнь 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Женщина упала в обморок, ухаживая за своей страдающей деменцией матерью. После она проснулась в больнице и обнаружила, что ей нужно ампутировать ноги и руки.
Женщина упала в обморок, когда ухаживала за своей страдающей деменцией матерью. В результате выяснилось, что у нее самой серьезные проблемы со здоровьем: чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ввести ее в искусственную кому и ампутировать конечности, сообщает британское издание Daily Mail.
Англичанка Кэтлин Махер внезапно потеряла сознание в своем доме в Джарроу и была срочно отправлена ​​в реанимацию в феврале 2018 года.
Бывшая секретарша была здорова до того, как упала в обморок. Она была опекуном ныне покойной матери, которая страдала деменцией. Но однажды ночью она почувствовала дрожь, боль, а потом потеряла сознание, когда заправляла постель своей матери.
Ее брат Энтони нашел ее у подножия кровати и доставил в отделение для высокопоставленных лиц в больнице Саут-Шилдс.
Медики обнаружили у нее полиорганную недостаточность, вызванную несколькими основными инфекциями.
Г-жу Махер поместили в индуцированную кому на шесть недель, в течение которых она лечилась огромным количеством различных антибиотиков, чтобы попытаться взять под контроль все инфекции.
Когда она пришла в себя, ее четыре члена были черными, и она не могла двигаться. У нее развился некротизирующий фасциит, питающийся плотью. Врачи не смогли установить, как она заболела, но, возможно, у нее был небольшой порез, через который проникла инфекция. По мере того как бактерии размножаются, они выделяют токсины, которые убивают ткани и перекрывают кровоток в этой области.
В серии операций хирургам ампутировали обе ее ноги ниже колена и обе руки ниже локтя. Процедуры спасли жизнь г-жи Махер. Все время операций до установки протезов женщину поддерживала ее семья, братья и сестры, которым она выразила огромную благодарность.
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Болезни и лекарства , Новости
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