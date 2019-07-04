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Ученые нашли продукт, предотвращающий диабет и рак 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: pixabay
Специалисты из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе под руководством профессоров Анхеля Гила и Розы Ортега провели исследование роли молока и молочных продуктов для профилактики хронических заболеваний. Об этом сообщает Medicalxpress.
Как отмечается, молоко оказывает влияние на образование мышечной массы и костей. Также его потребление связано с низким риском появления рака мочевого пузыря и колоректального рака. У тех, кто пьет нежирное молоко, ниже вероятность развития метаболического синдрома и диабета второго типа. Кроме того, есть связь между потреблением молока во время беременности и весом новорожденного.
Ранее американские исследователи заявили, что фруктовые соки, в том числе свежевыжатые, вредны для здоровья и могут привести к ранней смерти.
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