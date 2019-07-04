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Сколько россиян умирает в машине скорой помощи, показало исследование 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В России в 2018 году в машинах скорой помощи умерло на 24% больше человек, чем 10 лет назад, сообщает RT.
Результаты исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве показывают, что за прошлый год в скорой скончались 6,8 тыс. человек.
В Минздраве отметили, что рост числа умерших в скорой связан с тем, что она стала быстрее доезжать до пациентов.
Отмечается, что раньше эти пациенты умирали дома до приезда врачей.
«Если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда выездной бригады скорой медицинской помощи, то сейчас выездная бригада успевает начать оказание скорой медицинской помощи таким пациентам, а также доставить их в стационар», — пояснили в Минздраве.
Всего в 2018 году было совершено 43,9 млн выездов бригад скорой помощи.
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