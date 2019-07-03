Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое «мужской климакс» и как с ним бороться 

Рамблер 4 часа назад
Многие убеждены, что с такой неприятностью, как климакс сталкиваются только женщины. Однако это мнение ошибочно.
После 40 лет у мужчин наступает свой климакс или, говоря языком медиков, "возрастной андрогенный дефицит", связанный с резким снижением уровня тестостерона в крови.
Опасность андрогенного дефицита в том, что его наступление невозможно предугадать, — он может проявиться как в 43 года, так и в 85 лет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, однако, если верить статистике, в 45% случаев климакс у мужчин наступает не раньше 75 лет. Вот только если мужчина страдает лишним весом, диабетом или артериальной гипертонией, шансы встретиться с недугом в среднем возрасте увеличиваются.
Казалось бы, ну, подумаешь, уменьшается количество тестостерона. В древности о нем вообще не знали и жили в свое удовольствие. Но на самом деле пониженный уровень мужских гормонов приводит к не самым приятным последствиям, а именно к нарушению эрекции, набору веса, повышенному потоотделению и нервозности. И это лишь немногие из них.
Чтобы пережить андрогенный дефицит максимально безболезненно следует лишь внимательно следить за своим самочувствием и при первых признаках отправиться к врачу, который пропишет тестостерон внутритаблеточно.
Комментарии10
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ожирение вызывает больше случаев рака, чем курение
Названы пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Что расскажут губы о вашем здоровье1
Российские ученые разработают мазь от рака кожи
Как чистка зубов защищает от слабоумия
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
02:56
Раскрыты нетипичные признаки болезней сердца
Болезни и лекарства
04:46
Почему у мужчин и женщин появляется пивной живот
ЗОЖ
02:48
Как победить головную боль за 5 минут
Народная медицина
02:58
Может ли кофе вылечить печень после алкоголя
ЗОЖ
04:29
Банальные привычки, вредящие позвоночнику
ЗОЖ
02:59
Что может выявить рентген желудка
Болезни и лекарства
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
13:48
Раскрыта опасность лечения советскими лекарствами
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение