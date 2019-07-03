Что такое «мужской климакс» и как с ним бороться

Многие убеждены, что с такой неприятностью, как климакс сталкиваются только женщины. Однако это мнение ошибочно.

После 40 лет у мужчин наступает свой климакс или, говоря языком медиков, "возрастной андрогенный дефицит", связанный с резким снижением уровня тестостерона в крови.

Опасность андрогенного дефицита в том, что его наступление невозможно предугадать, — он может проявиться как в 43 года, так и в 85 лет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, однако, если верить статистике, в 45% случаев климакс у мужчин наступает не раньше 75 лет. Вот только если мужчина страдает лишним весом, диабетом или артериальной гипертонией, шансы встретиться с недугом в среднем возрасте увеличиваются.

Казалось бы, ну, подумаешь, уменьшается количество тестостерона. В древности о нем вообще не знали и жили в свое удовольствие. Но на самом деле пониженный уровень мужских гормонов приводит к не самым приятным последствиям, а именно к нарушению эрекции, набору веса, повышенному потоотделению и нервозности. И это лишь немногие из них.

Чтобы пережить андрогенный дефицит максимально безболезненно следует лишь внимательно следить за своим самочувствием и при первых признаках отправиться к врачу, который пропишет тестостерон внутритаблеточно.