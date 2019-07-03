Минздрав открыл 3 главные причины смерти молодых россиянок

Наиболее часто женщины трудоспособного возраста в России умирают по одной из трех следующих причин: злокачественных новообразований (23,8%), заболевания системы кровообращения (22,9%) и "внешних обстоятельств" (19,2%). Об этом сообщил Минздрав. В целом по России коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста на 2017 год составил 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Наиболее высокой смертность женщин была в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего женщины трудоспособного возраста гибнут в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Так называемые «Внешние причины смерти» (класс ХХ Международной классификации болезней и причин смерти) — это всевозможные несчастные случаи, ДТП, случайные отравления, утопления, причинение смерти по неосторожности или запланировано и прочее. Они занимают особое место среди причин смерти в России, которое несопоставимо с их местом в большинстве развитых стран.