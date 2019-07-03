Выявлен особо опасный вирус

Ученые в Бразилии провели молекулярный анализ различных вирусов, выделенных из клеток комаров и обезьян, и выяснили, как появился штамм вируса, вызвавшего смертельную эпидемию желтой лихорадки в стране. Она стала самой тяжелой за последние 40 лет и унесла 764 жизни. Оказалось, что впервые штамм появился на севере Бразилии в 1980 году, оттуда зараженные обезьяны распространились на север до Венесуэлы и Суринама, а позже и на юг Бразилии, в штат Сан-Паулу (к 2013 году). Первые смертельные случаи были зафиксированы в 2016 году. Полномасшабная эпидемия разразилась с середины 2016 года. К настоящему моменту, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, подтверждено 2245 случаев заболевания. Смертность превышает 30%. Вирус с зараженных обезьян в организм человека переносят комары Aedes aegypti

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Помимо малярии, комары переносят вирусы денге, лихорадки зика и другие.