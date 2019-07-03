Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявлен особо опасный вирус 

Рамблер 7 часов назад
Ученые в Бразилии провели молекулярный анализ различных вирусов, выделенных из клеток комаров и обезьян, и выяснили, как появился штамм вируса, вызвавшего смертельную эпидемию желтой лихорадки в стране. Она стала самой тяжелой за последние 40 лет и унесла 764 жизни. Оказалось, что впервые штамм появился на севере Бразилии в 1980 году, оттуда зараженные обезьяны распространились на север до Венесуэлы и Суринама, а позже и на юг Бразилии, в штат Сан-Паулу (к 2013 году). Первые смертельные случаи были зафиксированы в 2016 году. Полномасшабная эпидемия разразилась с середины 2016 года. К настоящему моменту, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, подтверждено 2245 случаев заболевания. Смертность превышает 30%. Вирус с зараженных обезьян в организм человека переносят комары Aedes aegypti
@ jornaldebrasilia
Помимо малярии, комары переносят вирусы денге, лихорадки зика и другие.
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ожирение вызывает больше случаев рака, чем курение
Названы пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Что такое «мужской климакс»11
Что расскажут губы о вашем здоровье1
Российские ученые разработают мазь от рака кожи
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
02:56
Раскрыты нетипичные признаки болезней сердца
Болезни и лекарства
04:46
Почему у мужчин и женщин появляется пивной живот
ЗОЖ
02:48
Как победить головную боль за 5 минут
Народная медицина
02:58
Может ли кофе вылечить печень после алкоголя
ЗОЖ
04:29
Банальные привычки, вредящие позвоночнику
ЗОЖ
02:59
Что может выявить рентген желудка
Болезни и лекарства
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
13:48
Раскрыта опасность лечения советскими лекарствами
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение