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В мире обнаружен неизвестный смертельный вирус 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Этим вирусом заразились уже несколько человек, сейчас специалисты пытаются выяснить причины его появления. Об этом сообщает издание La Razon.
Как сообщила министра здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо, в стране зарегистрирован первый смертельный случай — врач заразился от больного в провинции Каранави. В настоящее время медики наблюдают за тремя пациентками, у которых предполагают может быть заражение, так как они уже пообщались с врачами, успевшими заразиться от своего умершего коллеги. Достоверно известно, что это точно не вирусы, похожие на денге, чикунгунья или грипп.
На помощь боливийским медикам прибыл бразильский специалист по инфектологии, а кроме того Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) предложили работать еще с двумя врачами.
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