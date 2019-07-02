В мире обнаружен неизвестный смертельный вирус

Этим вирусом заразились уже несколько человек, сейчас специалисты пытаются выяснить причины его появления. Об этом сообщает издание La Razon.

Как сообщила министра здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо, в стране зарегистрирован первый смертельный случай — врач заразился от больного в провинции Каранави. В настоящее время медики наблюдают за тремя пациентками, у которых предполагают может быть заражение, так как они уже пообщались с врачами, успевшими заразиться от своего умершего коллеги. Достоверно известно, что это точно не вирусы, похожие на денге, чикунгунья или грипп.

На помощь боливийским медикам прибыл бразильский специалист по инфектологии, а кроме того Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) предложили работать еще с двумя врачами.