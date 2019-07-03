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Ожирение вызывает больше случаев некоторых видов рака, чем курение 

Passion.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Благотворительную организацию осудили за сравнение ожирения с пачками сигарет.
Исследования рака в Великобритании говорят, что рак кишечника, почек, яичников и печени, скорее всего, был вызван избыточным весом, чем курением табака, сообщает британское издание BBC News.
В исследовании говорится, что миллионы людей подвержены риску заболеть раком из-за своего веса и что число людей с ожирением превышает число курящих в два раза.
Однако за рекламную кампанию по этому поводу благотворительную организацию устыдили. Баннер представляет собой плакат, имитирующий три пачки с сигаретами, вместо названия на которых написано «ожирение» и добавлено «вызывает рак тоже», как это делается на сигаретных пачках. В этом некоторые усмотрели дискриминацию людей с лишним весом.
Британское онкологическое исследование говорит, что дело не в том, чтобы обвинять людей в лишнем весе. Также это не говорит о том, что курение и ожирение напрямую сопоставимы с точки зрения риска развития рака. Оба увеличивают риск человека. Курение остается главной предотвратимой причиной рака в Великобритании. Ожирение занимает второе место, говорит Cancer Research UK.
Жировые клетки вырабатывают дополнительные гормоны и факторы роста, которые говорят клеткам тела делиться чаще. Это увеличивает вероятность появления раковых клеток.
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Болезни и лекарства , Новости
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