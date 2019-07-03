Ожирение вызывает больше случаев некоторых видов рака, чем курение

Благотворительную организацию осудили за сравнение ожирения с пачками сигарет.

Исследования рака в Великобритании говорят, что рак кишечника, почек, яичников и печени, скорее всего, был вызван избыточным весом, чем курением табака, сообщает британское издание BBC News.

В исследовании говорится, что миллионы людей подвержены риску заболеть раком из-за своего веса и что число людей с ожирением превышает число курящих в два раза.

Однако за рекламную кампанию по этому поводу благотворительную организацию устыдили. Баннер представляет собой плакат, имитирующий три пачки с сигаретами, вместо названия на которых написано «ожирение» и добавлено «вызывает рак тоже», как это делается на сигаретных пачках. В этом некоторые усмотрели дискриминацию людей с лишним весом.

Британское онкологическое исследование говорит, что дело не в том, чтобы обвинять людей в лишнем весе. Также это не говорит о том, что курение и ожирение напрямую сопоставимы с точки зрения риска развития рака. Оба увеличивают риск человека. Курение остается главной предотвратимой причиной рака в Великобритании. Ожирение занимает второе место, говорит Cancer Research UK.

Жировые клетки вырабатывают дополнительные гормоны и факторы роста, которые говорят клеткам тела делиться чаще. Это увеличивает вероятность появления раковых клеток.