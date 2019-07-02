Мужчина лишился обеих рук и ног из-за болезни, которая начиналась как обычная простуда

Вдохновляющая история о человеке, которого не сломила ампутация обеих рук и ног. Он активно путешествует по миру, занимается экстремальным спортом и проводит лекции.

Англичанин Алекс Льюис рассказал, как ему удалось пережить страшное заболевание. То, что поначалу казалось простудой или, в худшем случае, гриппом, быстро и страшно переросло в нечто очень редкое, но совершенно разрушительное — форму гангрены, вызываемую обычно безвредными бактериями Streptococcus A, сообщает британское издание Daily Mail.

Стрептококковые инфекции обычно становятся опасными только у пожилых людей, но Алексу было всего 33 года, когда его атаковали эти бактерии. Сначала это было похоже на простудное заболевание, но оказалось, что его состояние было симптомом заражения крови.

Врачи говорили, что надежды на выживание нет. Спасла его только ампутация обеих рук и ног.

В общей сложности Алекс перенес 250 часов операции и получил более 35 кожных трансплантатов, в том числе крупный кожный трансплантат от плеча к губам и подбородку, где на его лице исчезла инфекция.

Однако Алекс обнаружил удивительное стремление и цель к жизни. Он путешествует по всему миру, он стал спикером, у него множество проектов.

Его гражданская жена, успешный ресторатор Люси Таунсенд рассказывает:

«Он делает самые сумасшедшие вещи в своей жизни, и мы так хотим этого, потому что времени так мало». За шесть лет с момента болезни Алекс стал опытным каякером. Он может грести сотни миль вниз по Оранжевой реке в Южной Африке и через ледяные воды в Гренландии. Он поднялся на одну из самых высоких гор в Африке, используя внедорожник, специально созданный для него инженерами из Университета Саутгемптона, и собрал средства для строительства завода по производству инвалидных колясок в Эфиопии.

Помимо путешествий, Алекс спроектировал и приспособил семейный дом, чтобы он работал для него «не как больница». «Это то, что он хотел бы сделать для других», — говорит Люси. «Все люди с ограниченными возможностями разные, и дизайн должен отражать это. Нет необходимости, чтобы места, в которых они живут, были похожи на дома по уходу».

Еще до болезни у Люси и Алекса родился сын, сейчас ему уже 8 лет. Когда Люси спрашивают, что помогло ей справиться с ситуацией и почему она осталась вместе с Алексом, несмотря ни на что, она говорит, что никого так не любила и что он по-прежнему самый остроумный и умный мужчина, которого она знает. Кроме того она сразу решила, что не станет его сиделкой, не оставит работу, и именно любимое дело, успешный семейный бизнес помогает ей не замыкаться в ситуации.