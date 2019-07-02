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Массажное масло спасло женщину от смертельно опасной болезни 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: @hollie.drynan
Жительница английского города Челмсфорд обнаружила у себя опухоль благодаря массажному маслу. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
27-летняя Холли Драйнан (Hollie Drynan) испытывала сильный дискомфорт в области живота, который врачи списывали на боль во время критических дней и на синдром раздраженного кишечника. Чтобы справиться с болью, британка делала себе массаж живота и после процедуры втирала остатки масла в грудь. В один момент она нащупала у себя уплотнение и сразу же обратилась к медикам.
Врачи диагностировали у нее рак и назначили химиотерапию. На протяжении шести месяцев Драйнан боролась с болезнью и пережила операцию по удалению молочной железы.
Однако недавнее обследование показало, что у женщины началась мутация гена TP53, которая приводит к образованию новых раковых клеток. Это называется синдромом Ли-Фраумени (LFS), он повышает восприимчивость к смертельной болезни и является наследственным. Врачи также сказали, что боли в ее животе не относятся к раку молочной железы, но могут появиться из-за того, что болезнь распространилась по всему организму, или же являются побочным эффектом гормонотерапии.
По словам Драйнан, в скором времени ей может предстоять еще одна операцию по удалению молочной железы. В прошлый раз хирурги использовали жир из ее живота, чтобы восстановить удаленную грудь. Женщина не теряет позитивного настроя, несмотря на то, что теперь ей всю жизнь будет угрожать опасность смертельного заболевания.
«Я и дальше буду сильной и постараюсь жить как можно лучше со своей великолепной дочерью», — сказала она.
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Болезни и лекарства , Новости
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