Что может выявить рентген желудка

Заболевания желудка встречаются очень часто, причем сейчас от них страдают не только взрослые, но и дети, начиная с младшего школьного возраста. Наиболее распространенные проблемы — гастрит и язвенная болезнь.

Самым простым способом узнать, каково же состояние слизистой желудка, есть ли там эрозии, язвы, кровотечения или новообразования, является гастроскопия.

Однако этот метод диагностики подходит не всем: у детей он не применяется, как и у людей, страдающих нарушениями психики. Иногда его невозможно провести чисто технически — человек не дает ввести гастроскоп из-за панического страха, боли, или это не осуществимо из-за тяжести состояния пациента.

Но обследовать больного все равно нужно, так как он нуждается в адекватном лечении. В таком случае на помощь приходит рентген желудочно-кишечного тракта.

Что такое рентгеновское исследование желудка

Многие считают, что при помощи рентгена исследуют только состояние легких или костей при подозрении на перелом. Это верно: две эти ситуации являются наиболее распространенным поводом для того, чтобы отправить человека в рентген-кабинет. Однако они не единственные.

Рентгеновское исследование желудка — это неинвазивный метод исследования, при котором состояние органа оценивается при визуальном осмотре рентгеновских снимков (рентгенография), либо в реальном времени (рентгеноскопия).

Огромным плюсом этого метода диагностики является то, что он практически не доставляет пациенту неудобств: он — безболезненный, поэтому может быть проведен человеку в любом состоянии (в том числе у лежачих больных и новорожденных детей). Применяется как самостоятельно, при невозможности проведения эндоскопии, так и в дополнении к ней, если у доктора остались вопросы, касающиеся постановки правильного диагноза и назначения лечения.

При помощи рентгеновского исследования можно оценить состояние сразу всех органов пищеварительной трубки — пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника.

В то время, как при гастроскопии осматривается только пищевод, желудок и начальный отдел 12-перстной кишки, а в процессе ректо— и колоноскопии — прямая и толстая кишки. Это три отдельных процедуры, каждая из которых требует специальной подготовки.

Какие бывают виды рентгеновского исследования желудка

Существует несколько способов оценки состояния желудка при помощи рентгеновского излучения. Среди них основные четыре.

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

Если при помощи этого исследования врач может четко оценить состояние легких и костной ткани, так как их плотность в первом случае очень мала, а во втором, наоборот, велика, то органы брюшной полости на таком снимке видны лишь ориентировочно.

Плотность желудка, кишечника и других органов не сильно отличается друг от друга, поэтому изображение получается не четким.

По этой причине данное исследование как самостоятельный метод диагностики малоинформативно, оно лишь позволяет врачу сделать определенные предположения относительно состояния органов брюшной полости.

Рентгенография с контрастом

В отличие от предыдущего метода, перед тем, как сделать снимок, доктор просит пациента выпить специальную жидкость — рентгенконтрастное вещество (в его состав чаще всего входит барий). После приема оно постепенно движется вниз по пищеварительной трубке, заполняя все отделы.

В результате на снимке врач видит четкий контур органа, может оценить его границы, наличие инородного тела, непроходимости, опухоли, перфорации, особенности моторики и др.

Несмотря на то, что специалист не видит саму слизистую желудка, при помощи этого метода можно получить очень важную информацию относительно состояния здоровья человека.

Перед началом исследования обязательно делают простой обзорный снимок без контраста.

Рентгенография с двойным контрастированием

Этот метод диагностики предполагает применение двух видов контраста — рентгенконтрастного вещества (барий, йод) и воздуха.

Подобный способ более информативен, чем предыдущий, так как позволяет увидеть совсем незначительные образования на слизистой оболочке желудка, заподозрить онкологическое заболевание в самом его начале.

Рентгеноскопия

В этом случае доктор оценивает не результат, полученный на снимках, а смотрит динамику продвижения контраста по пищеварительной трубке в режиме реального времени. Исследование записывается и при необходимости его можно пересмотреть вновь.

Как подготовиться к процедуре

Рентгенконтрастное исследование желудка — процедура, к которой необходимо правильно подготовиться. Если об этом не позаботиться, то доктор получит нечеткое изображение: контрастное вещество будет смешиваться с пищевым комком, калом, слизью, в результате оценить исследование будет практически невозможно.

Поэтому за 2-3 дня до даты, когда планируется процедура, необходимо начать придерживаться специальной диеты. Нужно исключить все продукты, которые вызывают брожение — дрожжевую выпечку, фрукты, соки, овощи, молоко и молочные продукты.

В эти дни стоит употреблять в пищу мясные бульоны, рыбу, хлеб из твердых сортов пшеницы, каши на воде и сыр. За 10-12 часов до исследования нужно полностью отказаться от пищи, можно пить только воду.

Вопрос о необходимости проведения клизмы решается индивидуально. Она понадобится, если у человека есть склонность к запорам.

А вообще, клизма желательна каждому — вечером накануне исследования, чтобы быть уверенным, что пищеварительная трубка будет полностью свободна от пищи и не помешает проведению процедуры.

Как проводится рентгеновское исследование

После специальной подготовки человек в указанное время подходит к кабинету. Вначале ему проводят обзорный рентгеновский снимок брюшной полости. Далее дают выпить стакан с контрастным веществом. После этого начинают делать серии снимков для оценки динамики его продвижения.

Затем жидкость наполняет желудок, и врач осматривает его состояние, решает, нужны ли еще снимки, в каком положении их лучше сделать. При проведении рентгеноскопии все это видно в режиме реального времени.

При двойном контрастировании больному вводится в желудок зонд и по нему уже поступает контрастное вещество, либо закачивается воздух. В ряде случаев может потребоваться предварительное введение спазмолитических препаратов.

Кому можно и нельзя проводить рентгеновское исследование желудка

Как в любом другом случае, этот вид исследования однозначно запрещен для беременных женщин.

Вопрос относительно проведения у детей — спорный. По возможности, его стоит избегать, однако иногда он оказывается незаменимым при подозрении на анатомические пороки пищеварительной трубки у новорожденных.

Все остальные категории пациентов могут быть подвержены рентген-исследованию при наличии показаний. Обычно на процедуру отправляют при подозрении на эзофагит, гастрит, язвенную болезнь, стеноз привратника, наличие новообразований, перфорации и кровотечения.

В большинстве случаев этот метод диагностики абсолютно безболезненный и не причиняет иных страданий.

Иногда после него возможно кратковременное нарушение стула (запор или понос), метеоризм и чувство бурления в животе, однако все это проходит достаточно быстро.