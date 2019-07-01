Раскрыта причина появления особо опасной формы рака

Исследовательская группа из Лундского университета в Швеции изучила белок, который регулирует ген, связанный с метастазированием злокачественной меланомы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что белковое соединение DDX3X играет ключевую роль в активности гена MITF, отвечающего за развитие пигментных клеток. MITF является онкогеном, то есть он потенциально может спровоцировать развитие раковой опухоли. Хотя функции DDX3X были уже известны, связь с MITF была показана впервые.

Сам по себе белок не повышает риск развития меланомы, но определяет ее агрессивность. Таким образом, его уровень в клетках может служить маркером для прогнозирования тяжести заболевания. Чем ниже его содержание в опухоли, тем хуже прогноз для пациента.

По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизмы, лежащие в основе метастазирования, чтобы предотвратить распространение рака и улучшить лечение пациентов с меланомой.

Каждый год почти 300 тысяч человек во всем мире заболевают меланомой. Она является наиболее опасной и самой распространенной формой рака кожи. При этом с каждым годом число ежегодно регистрируемых случаев увеличивается. Одним из факторов развития меланомы является воздействие прямого солнечного света, при котором повышается риск мутации в ДНК клеток-меланоцитов. Одним из способов предотвратить рак кожи является отказ от загара и сокращение длительности пребывания на солнце.