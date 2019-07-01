Медики раскрыли нетипичные признаки болезней сердца

Россиян предупредили о таких необычных признаках болезней сердца, как отеки ног и облысение по мужскому типу, сообщает портал «Медикфорум».

Отмечается, что такие признаки, как боль в груди, учащение пульса и одышка, являются не единственными сигналами о нарушении работы сердца.

«Ощущение тяжести в ногах, боль, усталость, заметная невооруженным взглядом отечность — все это может быть признаком болезней сердца. При этом люди сталкиваются с подобными симптомами чуть ли не каждый день, списывая их появление на усталость», — отмечает автор статьи.

Медики также выделяют такой нетипичный признак болезней сердца, как андрогенная алопеция — облысение по мужскому типу. Так, у лысеющих мужчин риск болезней сердца возрастает на 23 процента, а у тех, кто облысел полностью, он может увеличиться до 36 процентов.

Также нетипичными признаками нарушений в работе сердца названы желтые бугры на коже и воспаление десен. Несмотря на то, что перечисленные признаки могут напрямую не указывать на проблемы с сердцем, медики рекомендуют при их наличии обращаться к врачу.

Ранее стало известно, что на возможность развития рака молочной железы, названного самой распространенной формой онкологии в России, влияют такие факторы, как лишний вес, возраст женщины и поздняя беременность. Об этом заявили бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон и онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко.