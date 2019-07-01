Аналог ботокса поборется с малярийными комарами

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Ученые назвали аналог ботокса оружием против малярийных комаров 

Рамблер 2 часа назад
Ученые из международной группы выделили нейротоксин, аналогичный ботулотоксину (ботоксу), который является эффективным против комаров. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communocations.
Исследователи стали ближе к созданию эффективного средства против малярии, главные переносчики которой — комары рода Anopheles. Новый токсин безопасен для хордовых, к которым относятся млекопитающие, а также для других беспозвоночных, но только не для комаров.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году малярией заразились 219 миллионов человек, из которых умерло 435 тысяч человек.
Сейчас с комарами, которые переносят малярию, борются в основном с помощью обработки химическими инсектицидами. Однако эффективность метода снижается из-за повышающейся сопротивляемости комаров. Помочь должны биологические методы борьбы с насекомыми.
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