Аналог ботокса поборется с малярийными комарами

Ученые назвали аналог ботокса оружием против малярийных комаров

Ученые из международной группы выделили нейротоксин, аналогичный ботулотоксину (ботоксу), который является эффективным против комаров. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communocations.

Исследователи стали ближе к созданию эффективного средства против малярии, главные переносчики которой — комары рода Anopheles. Новый токсин безопасен для хордовых, к которым относятся млекопитающие, а также для других беспозвоночных, но только не для комаров.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году малярией заразились 219 миллионов человек, из которых умерло 435 тысяч человек.

Сейчас с комарами, которые переносят малярию, борются в основном с помощью обработки химическими инсектицидами. Однако эффективность метода снижается из-за повышающейся сопротивляемости комаров. Помочь должны биологические методы борьбы с насекомыми.