Болезни глаз, при которых не стоит отчаиваться

В современном мире мы все больше времени проводим за экранами электронных устройств, что увеличивает количество заболеваний глаз. Вместе с тем медицина движется вперед и сегодня можно излечить те болезни, которые когда-то считались неизлечимыми и даже смертельными. Рассказываем, какие глазные болезни можно скорректировать или хотя бы остановить их прогрессирование.

Катаракта

Больные катарактой видят окружающий мир размыто, будто сквозь запотевшее стекло, и им не хватает света, например, для чтения. В основном этим недугом страдают люди старшего возраста. Болезнь легко лечится, но все же катаракта остается причиной 51% случаев возникновения слепоты во всем мире. Лечится с помощью несложной операции, которая может проводиться под местной анестезией и длится 15 минут. Мутный хрусталик заменят искусственным, интраокулярной линзой. Вместе с тем линза избавит вас от нарушения зрения при близорукости и дальнозоркости, если они у вас есть. При астигматизме поможет торическая мультифокальная линза.

Глаукома

На начальной стадии глаукома не проявляет себя, но иногда больной может видеть радужные круги вокруг источников света. При прогрессировании заболевания пациент постепенно теряет боковое зрение, а на поздней стадии появляется своеобразное "туннельное" зрение (картинка похожа на виньетирование на фотографии). Недугом страдают 3–5% населения планеты старше 40 лет. Это является наиболее распространенной причиной необратимой слепоты. Своевременные диагностика и лечение помогут остановить потерю зрения. Взрослым нужно проверяться у офтальмолога раз в два года. Людям старше 60 лет, а также всем, кто страдает близорукостью или дальнозоркостью — чаще. Современная медицина в силах остановить ухудшение зрения путем уменьшения внутриглазного давления. В основном назначают капли или таблетки, но в тяжелых случаях делают операцию.

Близорукость и дальнозоркость

Близорукие люди видят предметы вдали размыто, но на близком расстоянии все в порядке. При дальнозоркости — не могут читать и различать предметы на близком расстоянии. Дальнозоркость возникает чаще всего. После 40 лет она может идти совместно с близорукостью. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), в мире около 1,3 миллиарда человек страдают этими нарушениями. Если они не обусловлены другими заболеваниями, вам поможет лазерная коррекция зрения. Операция идет 10–15 минут под местной анестезией, именно боли вы не почувствуете, только немного неприятные ощущения. Первые две недели придется ограничить физическую активность. Практически сразу после процедуры вы начнете хорошо видеть. Однако врачи не рекомендуют делать коррекцию зрения несовершеннолетним и людям после 45 лет.

При пресбиопии, возрастном нарушении зрения, если нет противопоказаний, удаляют хрусталик и заменяют его на интраокулярную линзу. Процедура проводится людям старшего возраста, у которых часто есть еще и катаракта.

Диабетическая ретинопатия

При этой болезни картинка видна как будто в тумане, блеклые цвета, пятна и темные полосы в поле зрения. Недуг может развиться при сахарном диабете первого или второго типа. Риск повышается при недостаточном контроле уровня сахара в крови. По данным ВОЗ, 5% случаев слепоты в мире возникает из-за этой болезни. Организация отмечает, что показатель будет увеличиваться из-за роста числа больных диабетом второго типа.