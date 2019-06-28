Что такое и чем опасна аллотриофагия

Не секрет, что вкус и запах играет важную роль в нашей жизни. Для многих приятные вкусовые ощущения при приеме пищи являются приоритетом. Предпочтения у всех разные — кто-то любит шоколад, другие предпочитают свежие овощи и фрукты, а некоторые не представляют, как жить без мяса. Однако не все могут полноценно наслаждаться привычной едой. Есть люди, у которых возникает желание ощутить вкус чего-то несъедобного: сырого мяса, мела… Нарушение вкусовых предпочтений может возникнуть из-за нехватки определенных микроэлементов в организме и даже быть признаком серьезного заболевания. А что делать, если человек пытается съесть стекло, гвозди, зажигалки? Возможно, он болен аллотриофагией.

Кто такие аллотриофаги

Аллотриофагия считается психическим расстройством, при котором больной пытается есть предметы, которые могут вызвать отравление и серьезные повреждения внутренних органов. Заболевание даже может привести к смерти или инвалидности. В основном им страдают люди с задержкой умственного развития. Однако определенные симптомы часто наблюдаются у маленьких детей, но это не значит, что они больны. Просто за пока еще не достаточно развитым ребенком нужно всегда присматривать.

В мягкой форме извращение вкусовых пристрастий может проявляться и у беременных в период эндогенной интоксикации (отравление ядовитыми веществами, которые образовываются в организме женщины в этот период). При таком нарушении беременным свойственно хотеть есть землю, мел, но иногда бывают и более изощренные варианты с поеданием мыла, тканей одежды и прочего. Медики считают, что так организм пытается нейтрализовать токсины.

Причины

В основном развитию заболевания способствуют патологические отношения, обусловленные неправильным воспитанием и невнимательностью к потребностям ребенка, насилием одного из родителей. Также симптомы недуга могут проявиться, если у малыша нет игрушек и внимания со стороны взрослых. То есть пищевое нарушение возникает из-за тяжелого эмоционального потрясения. Несбалансированное питание тоже может вызывать расстройство пищевого поведения из-за нехватки микроэлементов. К изменению пристрастий в еде может привести дисфункция секреции гормонов. Больные шизофренией, умственной отсталостью и аутизмом из-за нарушения критического восприятия тоже могут страдать этим недугом.

Как лечить?

Больным назначают психотерапевтические методы, а также определенное медикаментозное лечение. Нужно устранить причины этого расстройства. Комплексный терапевтический подход предусматривает лечение у психиатра, психотерапевта, эндокринолога, невролога и диетолога. Часто таким больным назначают витамино-минеральные комплексы, седативные препараты и антидепрессанты.