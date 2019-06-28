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Ученые нашли способ победить рак 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые из США разработали новую методику, которая может дать возможность победить онкологические заболевания. Для борьбы с раковыми клетками предлагается использовать магнитные наночастицы.
Врачи отметили, что сначала наночастицы будут вводить в опухоль при помощи инъекций, после чего подвергнут воздействию магнитного поля. По словам исследователей, раковые клетки будут гибнуть в результате нагревания частиц. Стоит отметить, что этот метод не универсален, так как сделать прямую инъекцию, например, при раке яичников или простаты невозможно. В таких случаях наночастицы будут вводить внутривенно, пишет «Утро.ру».
Отметим, что на сегодняшний день в России показатель смертности от онкологических заболеваний достигает 6%. Реже всего погибают больные раком кожи, кроме меланомы. Также был назван назван самый смертельный вид рака в России.
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Болезни и лекарства , Ytro.ru
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