Ученые нашли способ победить рак

Ученые из США разработали новую методику, которая может дать возможность победить онкологические заболевания. Для борьбы с раковыми клетками предлагается использовать магнитные наночастицы.

Врачи отметили, что сначала наночастицы будут вводить в опухоль при помощи инъекций, после чего подвергнут воздействию магнитного поля. По словам исследователей, раковые клетки будут гибнуть в результате нагревания частиц. Стоит отметить, что этот метод не универсален, так как сделать прямую инъекцию, например, при раке яичников или простаты невозможно. В таких случаях наночастицы будут вводить внутривенно, пишет «Утро.ру».

Отметим, что на сегодняшний день в России показатель смертности от онкологических заболеваний достигает 6%. Реже всего погибают больные раком кожи, кроме меланомы. Также был назван назван самый смертельный вид рака в России.