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Длительное использование смартфонов может привести к образованию шпор на затылке 

Yellmed 1 час назад
Фото: Yellmed
Дело в том, что во время использования смартфона человек невольно наклоняется вперед. Если в таком положении пребывать долго, происходит перенапряжение мышц задней части головы. В результате в сухожилиях и связках образуются кости, которые впоследствии могут сформировать шпору, пишет medicinform.net.
В исследовании участвовали 1200 человек. У 400 из них с помощью рентгена были выявлены костные шпоры. Причем чем моложе был испытуемый, тем шире шпора. Ученые обеспокоены здоровьем будущего поколения и считают необходимым серьезно отнестись к проблеме. Исследователи уверены: в учреждения образования нужно внедрить комплекс мер, направленных на улучшение осанки.
Авторы научной работы советуют каждому человеку проверить, есть ли у него такая шпора. Для этого достаточно провести рукой по задней нижней части черепа: если кость начала расти, вы это сразу почувствуете. Размер шпоры может составлять 1,3 — 2,5 сантиметра.
Чтобы снизить риск образования шпоры, медики советуют сократить время использования гаджетов. Кроме этого, полезными будут упражнения на растяжку и пешие прогулки.
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