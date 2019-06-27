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Зеленые листовые овощи могут содержать устойчивую к антибиотикам кишечную палочку 

Passion.ru 7 часов назад
Фото: Passion.ru
Эксперты из Университета Южной Калифорнии предупреждают, что устойчивые к антибиотикам супербактерии E.coli, вызывающие серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта и заражение кишечной палочкой, могут содержаться не только в мясе, как считалось ранее, но и в зеленых листовых овощах.
Речь идет в первую очередь о салатах, которые сложно хорошо промыть, например салате латук. Как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail со ссылкой на медицинский портал New Scientist, ученые пришли к подобным выводам после проведения эксперимента: они накормили мышей, которым до этого в течение 4 дней давали антибиотики, листьями салата, зараженного мутировавшими штаммами кишечной палочки. Супербактерии не только не погибли, а сумели пробраться в организм грызунов и начать размножаться, при этом никак не отреагировали на воздействие сильных лекарственных препаратов.
Это открытие вызвало озабоченность со стороны экспертов, так как проблема резистентности бактерий к антибиотикам представляет серьезную угрозу для человечества. Причем если раньше она исходила исключительно от мясных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку, теперь выяснилось, что источником распространения бактерий могут стать и зеленые листовые овощи, в частности, салаты, которые употребляются в сыром виде, а значит, штаммы не погибают от высокой температуры.
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Болезни и лекарства , Новости , Daily Mail
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