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Какие болезни могут быть причиной постоянного озноба 

Провинция.ру 58 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Сияние"
Сердце и печень отвечают за то, чтобы у нашего организма была комфортная для жизни температура. Сердце прокачивает кровь, а печень ее нагревает. Неполадки с этими двумя органами могут привести к тому, что человек будет мерзнуть даже в летнюю жару. Врачи выделяют шесть наиболее распространенных проблем, которые повышают чувствительность к холоду.
Анемия, или дефицит железа приводит к тому, что кровь хуже перегоняет кислород. Появляется кислородная недостаточность, сосуды расширяются, чтобы усилить кровоток и «согреться». Кроме постоянного озноба для анемии характерны бледность кожи и головная боль. Причин у заболевания, как и способов лечения, может быть несколько. Верный подскажет только врач.
Сахарный диабет «добавляет зябкости», потому что к клеткам поступает мало крови и им неоткуда черпать энергию.
Недостаток витаминов А и Е также может сказаться отрицательно на теплообмене, так как они участвуют в терморегуляции и биохимических процессах в печени, отвечают за нужную температуру тела.
Пониженное давление приводит к медленной циркуляции крови, сужению сосудов и ощущению холода. Повышение давления с помощью чашки кофе не поможет. Нужны поход к врачу и грамотная терапия.
Гипотиреоз, или пониженная функция щитовидной железы также приводят к экономии на «обогреве». В этом случае сказывается влияние на метаболизм неправильного уровня содержания гормонов. При этом могут выпадать волосы, наблюдаться постоянная усталость и сухость кожи. Температура тела иногда держится на отметке 35 градусов. Поможет гормональная терапия, назначенная эндокринологом.
Проблемы с сосудами дадут о себе знать постоянной мерзлявостью. Причин может быть несколько. У них снижается тонус, и кровь медленнее течет. Также могут быть сосудистые спазмы и нарушения работы периферических капилляров. Причем в последнем случае в запущенной стадии дело может дойти до болезни «феномен Рейно», когда при стрессе или от холода конечности немеют, синеют или становятся слишком бледными. Курс лечения назначается после УЗИ сосудов.
Если же врачи не выявили никаких патологий, значит повышенная чувствительность к холоду — это просто особенность организма. Очень редко, но так тоже бывает.
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