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Врачи назвали простой способ понизить артериальное давление 

Суть событий 2 часа назад
Фото: Суть событий
Повышенное артериальное давление создает серьезную угрозу здоровью и жизни пациента, поскольку вынуждает работать сердце быстрее и менее эффективно. Если состояние игнорировать, то в будущем это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и вызвать инфаркт или инсульт.
Не секрет, что гипертензия тесно связано с такими факторами образа жизни, как избыточный вес и курение. Устранение этих причин обычно довольно эффективно помогает бороться с повышенным давлением, однако, как утверждают медики, есть еще один простой способ, который поможет справиться с заболеванием. Речь идет об обычной воде.
По словам доктора Стивена Синатры, питьевая вода способна эффективно понизить высокое давление. «Во-первых, когда вы не пьете достаточно воды, ваше тело пытается обеспечить себя необходимым количеством жидкости, удерживая натрий. Натрий — это „страховка“ для вашего организма на случай обезвоживания, однако, как известно, большое его количество в крови повышает давление», — пояснил он.
«В то же время обезвоживание заставляет ваше тело постепенно закрывать некоторые из капиллярных русел. А когда они закрываются, в сосудах создается большее давление, в результате чего кровяное давление повышается. Таким образом, один из лучших способов естественного снизить его — выпивать достаточно жидкости», — добавил Синатра.
Доктор отметил, что для получения от воды максимальной пользы для здоровья, необходимо выпивать от восьми до десяти стаканов в день.
«Однако не переусердствуйте», — предупредил медик. Чтобы переработать выпитое количество жидкости, телу потребуется некоторое время. Если пить слишком много воды, можно перегрузить почки и пищеварительную систему.
«Если у вас сердечная недостаточность, проблемы с почками или вы принимаете диуретики, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем увеличивать потребление воды. Также не стоит забывать, что гипертония, диабет и стресс ослабляют здоровье почек», — заключил Синатра.
Среди других факторов, способных понизить артериальное давление, врачи выделяют сниженное потребление соли и кофеина, занятия спортом, отказ от курения, увеличение в рационе количества овощей и фруктов, пишет Express.co.
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