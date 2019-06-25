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Как быстро распознать заболевания печени 

Рамблер 4 часа назад
То, что болезни печени распознать очень сложно — факт. Этот орган и правда не болит, поэтому при первых симптомах врач не сможет вам поставить диагноз. Но есть несколько косвенных признаков того, что у вас есть проблемы.

Повышение температуры

Если у вас держится температура 37,2-37,5 в течение некоторого времени без видимых на то симптомов, это свидетельствует о воспалении в печени. При первых признаках нужно обязательно обращаться к врачу. Среди болезней можно предотвратить серьезные последствия злокачественных и доброкачественных образований.

Пожелтение кожи

Если вы заметили, что ваша кожа и склеры глаз пожелтели, этот симптом говорит о серьезных проблемах с печенью. Такой признак проявляется не сразу, а может начаться через несколько дней и даже месяцев после обострения заболевания. Кроме того, моча приобретает цвет темного пива, а это будет говорить о более серьезных проблемах со здоровьем.

Проблемы с ЖКТ

Если вы заметили, что вас регулярно беспокоят боли в районе желудка и кишечника, это не обязательно будет свидетельством проблем с этими органами. Печень перерабатывает токсины, которые не должны попасть в кровь и другие органы. Впоследствии из-за этого появляются проблемы с соседними органами. Среди симптомов — тошнота, рвота, жидкий стул необычного цвета.

Как проверить

Единственный способ, который подтвердит заболевания печени — УЗИ. Только с помощью этого обследования можно обозначить, есть ли у вас проблемы с этим органом. Если вы чувствуете общее недомогание и видите проявление симптомов, нужно обязательно проверить наличие заболеваний у врача. Только он сможет определить, какое вам нужно лечение.
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