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Как не заснуть, если очень надо 

Рамблер 10 часов назад
Фото: pixabay
Иногда обстоятельства складываются так, что необходимо как-то справиться с желанием сна. Разумеется, этим не стоит увлекаться. Но если очень надо, то существуют приемы, способные обмануть организм.

Голод

Полный желудок — сильное снотворное. А вот легкое чувство голода взбодрит вас. Для большего эффекта можно съесть что-то кислое.

Холод

Жара и духота провоцируют вялость. А прохлада заставляет организм мобилизовать все силы для обогрева тела. Также поможет кусочек льда или мороженое.

Яркий свет

Организм инстинктивно реагирует на недостаток освещения и начинает отключаться. Поэтому включите самые яркие лампы — это позволит на какое-то время обмануть внутренние часы.

Вода

Большое количество жидкости улучшает обмен веществ и придает бодрость. Но лучше ограничиться водой, кофе и чай после краткого прилива сил вызовут обратный эффект.

Сон

Речь идет не о 8 часах полноценного сна, а о 20 минутах, которых хватит вашему организму для перезагрузки. Микросон позволит вам взбодриться на некоторое время. Важно не переборщить, так как через полчаса организм будет переживать фазу глубокого сна. Если ее прервать, чувство усталости лишь усилится.

Интернет

Если ничего не помогает, достаточно завязать дискуссию на любую тему в соцсетях. Ничего так не отвлекает от сна, как словесная баталия в Сети.
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